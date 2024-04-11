الأهلي يحقق فوزًا بشق الأنفس على زد بهدف "أبو علي"

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا بشق الأنفس على زد إف سي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثامنة المؤجلة من دوري نايل.

سجل وسام أبو علي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

ارتفع رصيد الأهلي عند 21 نقطة في المركز التاسع من 10 مباريات، وتوقف رصيد زد عند 24 نقطة في المركز الخامس.



أحداث الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وزد في الجولة الثامنة المؤجلة من الدوري الممتاز بالتعادل السلبي.

السولية أهدر فرصة هدف في الدقيقة السادسة بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في قدم مدافع زد قبل أن تصل إليه مجددا لكنه أطاح بها خارج الملعب.

كرة عرضية من أحمد نبيل كوكا لاعب الاهلي إلى داخل منطقة جزاء زد وصلت سهلة للحارس علي لطفي.

في الدقيقة 14 سدد رضا سليم كرة قوية كادت أن تخدع الحارس علي لطفي وتسكن الشباك.

ركلة ركنية لزد من جهة اليمين نفذها أحمد زكي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها دفاع الأهلي عن مناطق الخطورة.

الأهلي واصل سيطرته ومحاولاته من أجل تسجيل هدف التقدم على زد.

في الدقيقة 24، عمر كمال مر بشكل رائع يمين منطقة الجزاء ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكنها انتهت بلمسة يد على محمود كهربا.

في الدقيقة 27 تسديدة من محمود كهربا من يمين منقطقة الجزاء أبعدها علي لطفي عن مرماه ثم تابعها عمرو السولية بتسديدة أخرى أمسك بها علي لطفي من يسار مرماه.

فرصة خطيرة للأهلي في الدقيقة 31 بعد كرة عرضية من طاهر محمد طاهر من جهة اليسار ارتطمت برضا سليم ثم علي لطفي وارتطمت برضا سليم مرة أخرى ومرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

فرصة أخرى للأهلي في الدقيقة 34 بعد كرة عرضية من مروان عطية لاعب الأهلي من جهة اليمين قابلها طاهر محمد طاهر برأسية من يسار منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 37 عرضية رائعة من عمر كمال مرت أمام كهربا لتضيع فرصة خطيرة لصالح الأهلي.

في الدقيقة 41 تسديدة قوية من أحمد الصغيري وتصدي من مصطفى شوبير لتضيع أول فرص فريق زد.

توغل من رضا سليم في الدقيقة 42 لكن علي لطفي حرمه من تسجيل هدف التقدم.

أحداث الشوط الثاني

ضغط قوي من جانب لاعبي الأهلي من أجل تسجيل هدف التقدم.

بطاقة صفراء من نصيب أحمد عاطف لاعب زد بعد تدخل قوي على وجه أحمد نبيل كوكا بالقرب من منطقة جزاء زد.

في الدقيقة 55 تسديدة من عمرو السولية لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 57 رأسية من طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة بقليل.

تسديدة قوية من مروان عطية لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء أمسك بها علي لطفي من منتصف مرماه.

وأجرى الأهلي تغييرين بنزول وسام أبو علي وأحمد عبد القادر بدلا من طاهر محمد طاهر وعمرو السولية.

فرصة خطيرة للأهلي بعد عرضية من عمر كمال ورأسية من وسام أبو علي وتصدي رائع من علي لطفي في الدقيقة 63.

وسدد محمد عبد المنعم رأسية رائعة من ركنية مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 76 هدف ملغي للأهلي بأقدام أحمد عبد القادر بداعي وجود تسلل على محمود كهربا في بداية اللعبة.

كرة عرضية من عمر كمال لاعب الأهلي من جهة اليمين قابلها وسام أبو علي برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

الأهلي أجرى تغييرين بنزول كريم فؤاد وموديست بدلا من رضا سليم ومحمود كهربا.

وسام أبو علي نجح في تسجيل هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة 89 بعد كرة عالية استلمها أبو علي قبل أن تصل إلى موديست الذي هيأها له قبل أن يسدد وسام كرة أرضية زاحفة على يمين الحارس علي لطفي.