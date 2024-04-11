الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورى نايل: تعادل سلبى بين الأهلى وزد فى الشوط الأول

الأهلي وزد
الأهلي وزد

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وزد في الجولة الثامنة المؤجلة من الدوري الممتاز بالتعادل السلبي.

السولية أهدر فرصة هدف في الدقيقة السادسة بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في قدم مدافع زد قبل أن تصل إليه مجددا لكنه أطاح بها خارج الملعب.

كرة عرضية من أحمد نبيل كوكا لاعب الاهلي إلى داخل منطقة جزاء زد وصلت سهلة للحارس علي لطفي.

في الدقيقة 14 سدد رضا سليم كرة قوية كادت أن تخدع الحارس علي لطفي وتسكن الشباك.

ركلة ركنية لزد من جهة اليمين نفذها أحمد زكي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع الأهلي عن مناطق الخطورة.

الأهلي واصل سيطرته ومحاولاته من أجل تسجيل هدف التقدم على زد.

في الدقيقة 24، عمر كمال مر بشكل رائع يمين منطقة الجزاء، ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكنها انتهت بلمسة يد على محمود كهربا.

في الدقيقة 27 تسديدة من محمود كهربا من يمين منقطقة الجزاء أبعدها علي لطفي عن مرماه ثم تابعها عمرو السولية بتسديدة أخرى أمسك بها علي لطفي من يسار مرماه.

فرصة خطيرة للأهلي في الدقيقة 31 بعد كرة عرضية من طاهر محمد طاهر من جهة اليسار ارتطمت برضا سليم ثم علي لطفي وارتطمت برضا سليم مرة أخرى ومرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

فرصة أخرى للأهلي في الدقيقة 34 بعد كرة عرضية من مروان عطية لاعب الأهلي من جهة اليمين قابلها طاهر محمد طاهر برأسية من يسار منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 37 عرضية رائعة من عمر كمال مرت أمام كهربا لتضيع فرصة خطيرة لصالح الأهلي.

في الدقيقة 41 تسديدة قوية من أحمد الصغيري وتصدي من مصطفى شوبير لتضيع أول فرص فريق زد.

توغل من رضا سليم في الدقيقة 42 لكن علي لطفي حرمه من تسجيل هدف التقدم.

الاهلى إف سى زد مباراة الأهلي وزد بطولة دوري نايل موسم 2023

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