الجمعة 12 أبريل 2024
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رياضة

بعد فوزه بجائزة رجل المباراة.. ماذا قدم عمر كمال بمباراة الأهلى وزد؟

عمر كمال عبدالواحد
عمر كمال عبدالواحد

قدم عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداءًا مميزًا للغاية ليساهم في تحقيق المارد الأحمر فوزًا صعبًا على زد إف سي بهدف دون رد، في الجولة الثامنة المؤجلة من دوري نايل.

وحصد اللاعب جائزة رجل المباراة بعد مشاركته أساسيًا مع الأهلي في الجبهة اليمنى لأول مرة منذ انضمامه للفريق في الميركاتو الشتوي الماضي.

وحصل عمر كمال على أعلى تقييم في المباراة من بين لاعبي الأهلي وزد بـ 8.6 وفقًا لموقع SOFA SCORE المتخصص في إحصائيات اللاعبين.

وجاءت إحصائيات لاعب الأهلي في المباراة على النحو الآتي:

لعب 90 دقيقة.

الأهداف: 0.

التمريرات الحاسمة: 0.

تشتيتات: 5.

المبارزات الأرضية: 11 (9).

المبارزات الجوية: 4 (3).

خسارة الحيازة: 22.

الأخطاء: 0.

اللمسات:95.

دقة التمريرات: 41/51 (80%).

الاهلى إف سى زد عمر كمال عبد الواحد مباراة الأهلي وإف سي زد رجل المباراة

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