جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12-4-2024 وموعد مباراة الأهلى والزمالك القادمة

ينتظر محبي كرة القدم متابعة مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12-4-2024، سواء الدوريات المحلية أو الأجنبية، والتي يتم عرضها على قنوات الرياضة سواء المشفرة أو المفتوحة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12-4-2024.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة

ريال بيتيس ضد سيلتا فيجو في مباريات الدوري الإسباني - الساعة 9:00 مساءً.

لاتسيو ضد ساليرنيتانا في مباريات الدوري الإيطالي - الساعة 8:45 مساءً.

أوجسبورج ضد يونيون برلين في مباريات الدوري الألماني - الساعة 8:30 مساءً.

ميتز ضد لانس في مباريات الدوري الفرنسي - الساعة 9:00 مساءً.

بالميراس ضد ليفربول أوروغواي في مباريات كأس الليبرتادوريس - الساعة 2:00 صباحًا.

ريفر بليت ضد ناسيونال في مباريات كأس الليبرتادوريس - الساعة 2:00 صباحًا.

جل فيسنتي ضد سبورتنج لشبونة في مباريات الدوري البرتغالي - الساعة 9:15 مساءً.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك ينتظرها محبي كرة القدم في مصر يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري المصري 2023-2024.

ويحتل النادي الأهلي، حاليًا، المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الخامس عشر 15 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

يتم نقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورت 1القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 10853. الاستقطاب: أفقي. معامل تصحيح الخطأ:. معدل الترميز: 27500. بينما جودة المشاهدة: HD.