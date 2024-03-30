السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حفل عالمى لنهائى بطولة كأس زد الدولية.. مباراة استعراضية لأساطير الأهلى والزمالك

نهائى بطولة كأس زد
نهائى بطولة كأس زد الدولية

يشهد الحفل الختامي لبطولة كأس زد الدولية تحت 17 سنة، المقرر اليوم السبت، على ملاعب نادي زد الرياضي بالقاهرة الجديدة، مباراة استعراضية بين أساطير ناديي الأهلي والزمالك، كما يقدم نجوم عالميون الجوائز للأبطال الفائزين بكأس البطولة، والجوائز الفردية للاعبين.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية إدارة نادي زد، لتنظيم بطولات عالمية للتأكيد على قدرة مصر على استضافة وتنظيم كبرى المنافسات، والترويج للسياحة الرياضية، إضافة إلى توفير احتكاك للاعبين الناشئين والشباب مع مدارس كروية مختلفة لزيادة خبراتهم، ومنح الفرصة للمواهب المميزة للاحتراف الخارجي.

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نهائى بطولة كأس زد الدولية



ومن المقرر أن يشارك في المباراة الاستعراضية من نجوم النادي الأهلي السابقين: حسام غالي، وأحمد حسن، ومحمد فضل، وسيد معوض، ومحمد شوقي، ومحمد ناجي-جدو، ووليد سليمان، وأمير توفيق، وهشام حنفي، وعماد متعب، ومن نادي الزمالك: جمال حمزة، وخالد الغندور، ومحمد عبد المنصف، ومحمد أبو العلا، وأيمن عبد العزيز، ووائل القباني، وإبراهيم صلاح، ومحمود محمود، وطارق السيد.

كما من المقرر أن يشهد احتفالية تتويج الأبطال النجوم العالميون الإيطالي دل بييرو، والأسباني ميشيل سالجادو، والهولندي إدجار ديفيدز كأس بطولة زد الدولية للفريق الفائز، وجائزة أفضل تشكيل وجوائز أفضل لاعب وحارس مرمى وهداف البطولة وجائزة اللعب النظيف، بالإضافة إلى تكريم المركز الثاني والثالث. كما سيحضر الختام عددًا كبيرًا من نجوم كرة القدم السابقين وقيادات ورموز الرياضة المصرية. 

وانطلقت بطولة كأس زد الدولية تحت 17 سنة يوم 25 مارس الجاري، بمشاركة 12 ناديًا محليًا وأوروبيًا وهم: زد إف سي، والأهلي، والزمالك، والمقاولون العرب، وإنبي، وبيراميدز، وفينورد روتردام الهولندي، وفيتوريا البرتغالي، وأستون فيلا الإنجليزي، وفنربخشة التركي، وبلاكبيرن روفرز الإنجليزي، ويونيون برلين الألماني.

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