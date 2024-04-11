الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 11-4-2024

مواعيد مباريات
مواعيد مباريات

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم على مواعيد مباريات اليوم الخميس 11-4-2024، حيث يشهد اليوم منافسات في دوريات مختلفة.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الخميس 11-4-2024، كالآتي:


مباريات اليوم في الدوري المصري

المصري البورسعيدي x مودرن فيوتشر - 04:00 بتوقيت مصر - 2 ‎OnTime Sports‎. 
زد x الأهلي - 07:00 بتوقيت مصر - 2 ‎OnTime Sports‎.
الزمالك x الاتحاد السكندري - 07:00 بتوقيت مصر - 1 ‎OnTime Sports‎.


مباريات اليوم في كأس السوبر السعودي
الاتحاد x الهلال - 8:30 بتوقيت مصر - SSC 1 HD، AD SPORTS 1 (ASIA ).

مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

أولمبياكوس x فنربخشه - 06:45 بتوقيت مصر- beIN Sports HD 6. 
فيكتوريا بلزن x فيورنتينا - 06:45 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 7. 

كلوب بروغ x باوك سالونيكا - 10 بتوقيت مصر- beIN Sports HD 8. 
أستون فيلا x ليل - 9:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 5. 

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

ميلان x روما - 9:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 3. 
ليفربول x أتالانتا -9:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 1.

باير ليفركوزن x وست هام - 9:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 2.
بنفيكا x مارسيليا - 9:00 بتوقيت مصر- beIN Sports HD 4.

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 11 أبريل 2024

عاجل.. زعيم كوريا الشمالية: علينا الاستعداد للحرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة