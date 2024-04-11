يبحث الكثير من عشاق كرة القدم على مواعيد مباريات اليوم الخميس 11-4-2024، حيث يشهد اليوم منافسات في دوريات مختلفة.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الخميس 11-4-2024، كالآتي:



مباريات اليوم في الدوري المصري

المصري البورسعيدي x مودرن فيوتشر - 04:00 بتوقيت مصر - 2 ‎OnTime Sports‎.

زد x الأهلي - 07:00 بتوقيت مصر - 2 ‎OnTime Sports‎.

الزمالك x الاتحاد السكندري - 07:00 بتوقيت مصر - 1 ‎OnTime Sports‎.



مباريات اليوم في كأس السوبر السعودي

الاتحاد x الهلال - 8:30 بتوقيت مصر - SSC 1 HD، AD SPORTS 1 (ASIA ).

مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

أولمبياكوس x فنربخشه - 06:45 بتوقيت مصر- beIN Sports HD 6.

فيكتوريا بلزن x فيورنتينا - 06:45 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 7.

كلوب بروغ x باوك سالونيكا - 10 بتوقيت مصر- beIN Sports HD 8.

أستون فيلا x ليل - 9:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 5.

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

ميلان x روما - 9:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 3.

ليفربول x أتالانتا -9:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 1.

باير ليفركوزن x وست هام - 9:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 2.

بنفيكا x مارسيليا - 9:00 بتوقيت مصر- beIN Sports HD 4.