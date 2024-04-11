مواعيد مباريات اليوم الخميس 11-4-2024
يبحث الكثير من عشاق كرة القدم على مواعيد مباريات اليوم الخميس 11-4-2024، حيث يشهد اليوم منافسات في دوريات مختلفة.
وجاءت مواعيد مباريات اليوم الخميس 11-4-2024، كالآتي:
مباريات اليوم في الدوري المصري
المصري البورسعيدي x مودرن فيوتشر - 04:00 بتوقيت مصر - 2 OnTime Sports.
زد x الأهلي - 07:00 بتوقيت مصر - 2 OnTime Sports.
الزمالك x الاتحاد السكندري - 07:00 بتوقيت مصر - 1 OnTime Sports.
مباريات اليوم في كأس السوبر السعودي
الاتحاد x الهلال - 8:30 بتوقيت مصر - SSC 1 HD، AD SPORTS 1 (ASIA ).
مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي
أولمبياكوس x فنربخشه - 06:45 بتوقيت مصر- beIN Sports HD 6.
فيكتوريا بلزن x فيورنتينا - 06:45 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 7.
كلوب بروغ x باوك سالونيكا - 10 بتوقيت مصر- beIN Sports HD 8.
أستون فيلا x ليل - 9:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 5.
مباريات اليوم في الدوري الأوروبي
ميلان x روما - 9:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 3.
ليفربول x أتالانتا -9:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 1.
باير ليفركوزن x وست هام - 9:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 2.
بنفيكا x مارسيليا - 9:00 بتوقيت مصر- beIN Sports HD 4.