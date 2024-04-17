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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14-6-2024 فى دورى أبطال أوروبا

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

يتساءل قطاع كبير من عشاق الساحرة المستديرة عن جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-4-2024 خاصة في بطولة دوري أبطال أوروبا التي أوشكت على الحسم، وجدول مباريات الأربعاء يتضمن اثنين من أهم المنافسات ويتصدر البحث عنهم "جوجل" في الساعات الأخيرة في مصر والوطن العربي. 

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14-6-2024 في دوري الأبطال

نعرض للقراء جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-4-2024 والتي تتضمن مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، من أهم المباريات، والتي ستقام اليوم الأربعاء في ملعب الاتحاد، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفي نفس الوقت، يسعى بايرن ميونخ الألماني للتغلب على ضيفه أرسنال الإنجليزي لإنقاذ موسمه.

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موعد مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان اليوم في ربع نهائي دوري الأبطال

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معلومات عن حكم مباراة القمة إبراهيم نورالدين (فيديو جراف)

مباراة بايرن ميونخ الألماني أمام أرسنال الإنجليزي الأربعاء 17-4-2024

بايرن يحتفظ بآماله في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يواجه فريق أرسنال المضطرب في ملعب الاتحاد في ميونخ.

وبعد نتيجة التعادل 2-2 في المباراة الأولى التي أقيمت في ملعب الإمارات، يبدو أن فرص كلا الفريقين متساوية للمضي قدمًا في البطولة.

لكن بايرن يتطلع إلى عدم خسارة فرصة الفوز بعد خسارته لقب الدوري الألماني لصالح باير ليفركوزن بشكل رسمي يوم الأحد الماضي.

أما أرسنال، فتعيش مرارة تفوّقه المتكرر ثم فقد صدارة الدوري المحلي بطريقة دراماتيكية لصالح مانشستر سيتي، مما يثير القلق من تكرار ما حدث الموسم الماضي عندما فشل في الحفاظ على المركز الأول قبل نهاية الموسم.

موعد مباراة بايرن ميونخ وأرسنال في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تنطلق المباراة في ملعب أليانز أرينا في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (21:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت الإمارات).

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا حصريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستقوم بنقل المباراة على قنوات (beIN Sports HD 2) و(beIN Sports HD 2 English).

حكم المباراة

سيدير مباراة بايرن ميونخ وأرسنال الحكم الهولندي داني ماكيلي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تبدأ المباراة اليوم الأربعاء في ملعب الاتحاد الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (21:00 بتوقيت القاهرة 23:00 بتوقيت الإمارات).

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

تنقل مباريات اليوم  عبر  قنوات (beIN Sports HD 1) و(beIN 4K HDR) و(beIN Sports HD 1 English).

حكم المباراة

سيدير الحكم الإيطالي دانيلي أورسانو المواجهة في ملعب الاتحاد.


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مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم مواعيد مباريات مباريات دورى الأبطال مباراة بايرن ميونخ الألماني

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