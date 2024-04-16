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تحقيقات ومتابعات

معلومات عن حكم مباراة القمة إبراهيم نورالدين (فيديو جراف)

ابراهيم نور الدين
ابراهيم نور الدين

الحكم الأشهر والأشيك والأكثر إثارة للجدل في مصر، إبراهيم نور الدين الذي أدار ماتش القمة وانتهى بفوز الزمالك على الأهلي إبراهيم على سيد نور الدين من مواليد القاهرة سنة ١٩٧٩، من يومه وهو عاشق للكرة وحاول يلعبها ويتألق بها. 

أصبح أشهر حكم في مصر مرت الأيام وسنة ٢٠١١، نجح في أول فرصة في الدوري الممتاز وتم اختياره لتحكيم مباراة اتحاد الشرطة وطلائع الجيش وقدم أوراق اعتماده في الماتش، وبدأ يكسب شهرته واختار الحكم القوي  في الاعتراض معاه واتشهر ببطاقاته الحمراء.

  

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