بعد مباراة القمة.. مدرب الفراعنة يتابع مباريات دورى المحترفين

واصل حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، تحركاته المستمرة فى متابعة أكبر عدد من المباريات، لاكتشاف لاعبين جددا يتم استدعاؤهم فى معسكرات الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

واضطر العميد لمتابعة مباريات دورى المحترفين فى القسم الثانى، على أمل إيجاد لاعبين مميزين، خاصة بعد صدمته فى مباراة القمة التى جرت أمس بين الأهلى والزمالك، التى ظهر خلالها لاعبو الفريقين دون المستوى.

وأبدى حسام حسن استياءه الشديد خلال تواجده فى مباراة القمة أمس، بسبب المستوى المتواضع الذى ظهر عليه جميع لاعبى الأهلى والزمالك الامر الذى يضعه فى مأزق كبير قبل المعسكر المهم فى شهر يونيو المقبل، والذى يتخلله خوض مباراتين فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 .

ولم يقدم لاعبو الأهلى والزمالك المستوى المأمول فى مباراة القمة، برغم فوز الزمالك 2-1 ، حيث ظهر الجميع بمستوى متواضع للغاية مما يضع حسام حسن فى موقف حرج، خاصة أنه يعتمد على اللاعبين المحليين بشكل أساسى.

وحرص مدرب الفراعنة على متابعة مباراتي حرس الحدود وغزل المحلة وبتروجت وراية بدوري المحترفين، على أمل اكتشاف لاعبين مميزين فى هذه المباريات التي تشهد قوة وحماسا بسبب حسابات التأهل، خاصة أن حسام حسن أكد أن باب المنتخب مفتوح أمام الجماهير، وأنه يُتابع كل المباريات.

ويستعد منتخب مصر في الوقت الحالي لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا الإستوائية خلال شهر يونيو المقبل، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وكان حسام حسن قاد منتخب مصر في بطولة كأس عاصمة مصر الشهر الماضي، واحتل المركز الثاني خلف المنتخب الكرواتي المتوج باللقب بعدما قاد الفراعنة للفوز على نيوزيلندا بهدف نظيف، ثم الخسارة أمام كرواتيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.