ضياء السيد: مسؤولو اتحاد الكرة سبب أزمة حسام حسن ومحمد صلاح

قال ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، إن هناك بعض الأشخاص أخبروا حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد الفراعنة، هو من يقف وراء تأخر توليه مهمة مدرب المنتخب طوال السنوات الماضية، مضيفا أن هذا الأمر غير صحيح بالمرة.

‏أضاف السيد في تصريحات إذاعية: "تصريحات مسئولي اتحاد الكرة المصري سبب الأزمة الأخيرة بين حسام حسن ومحمد صلاح والإعلام تلقى الخبر فقط".

‏تابع، "محمد صلاح بقاله 9 سنوات مستمر باللعب بصفة مستمرة في جميع البطولات من دوري إنجليزي والبطولات الأوروبية وحين يتعرض للإصابة لا بد أن يتعافى بشكل تدريجي وهذا الأمر صحيح"، مستطردا: "تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر مفاجئة للجميع، حيث كان الأقرب مدير فني أجنبي قبل تنصيب حسام حسن بـ24 ساعة فقط".

‏‎اختتم ضياء السيد حديثة قائلا: "محمد صلاح اسم كبير في عالم كرة القدم ولا يهمه من يتولى تدريب منتخب مصر، ولن يتدخل في هذة الأمور والاختيارات من قبل الجهاز الفني للاعبين".