مواعيد مباريات اليوم السبت 20-4-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بجانب مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 20-4-2024 في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة :-

- مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي: في الساعة السادسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

- مباراة مازيمبي الكونغولي ضد الأهلي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة الترجي التونسي ضد صن داونز الجنوب إفريقي: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة لوتون تاون ضد برينتفورد: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة شيفيلد يونايتد ضد بيرنلي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 2

- مباراة وولفرهامبتون ضد أرسنال: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة سيلتا فيجو ضد لاس بالماس: في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة رايو فاليكانو ضد أوساسونا: في الساعة الرابعة والربع عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة فالنسيا ضد ريال بيتيس: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة جيرونا ضد قادش: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة إمبولي ضد نابولي: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة هيلاس فيرونا ضد أودينيزي: في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- مباراة فولفسبورج ضد بوخوم: في الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

- مباراة كولن ضد دارمشتات 98: في الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 1

- مباراة هوفنهايم ضد بروسيا مونشنجلادباخ: في الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 3

- مباراة هايدنهايم ضد لايبزيج: في الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة يونيون برلين ضد بايرن ميونخ: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- مباراة نانت ضد رين: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة لانس ضد كليرمون فوت 63: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- مباراة الأخدود ضد ضمك: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة 1 SSC HD

- مباراة الاتفاق ضد الوحدة: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة 2 SSC HD

- مباراة الحزم ضد الاتحاد: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة 1 SSC HD

موعد مباراة الأهلي القادمة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، ضيفًا على نظيره مازيمبي الكونغولي، على ملعب “تي بي مازيمبي” في لوبومباشي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره دريمز الغانى، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية، على إستاد “القاهرة الدولي”، بحضور 30 ألف مشجع.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني، غدًا الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُقام مباراة الإياب بين الزمالك ودريمز في كأس الكونفدرالية، في غانا، يوم 28 من أبريل الجارى.

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