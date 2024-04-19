الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مباريات دور المجموعات ببطولة أفريقيا للطائرة تختتم اليوم.. والدماطى يشيد بالتنظيم

محمد الدماطي
محمد الدماطي

 قال محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة، إن البطولة تسير بنجاح كبير ‏على كافة المستويات، وأن هناك إشادة واسعة من جانب الوفود والفرق المشاركة بالجهود التي تبذلها كافة اللجان المعاونة منذ ‏انطلاق منافساتها يوم الأحد الماضي.‏
وأوضح أن البطولة تشهد منافسات قوية بين الفرق المتنافسة في دور المجموعات، وهو ما يظهر مؤشرات كبيرة لنجاحها على ‏الصعيد الفني، بجانب الإشادة المستمرة من جانب الجميع بالنواحي التنظيمية وتوفير كافة ما يلزم للفرق المشاركة في البطولة.‏
وأضاف أن هناك متابعة مستمرة لسير العمل باللجان المختلفة للتأكد من جاهزية الصالات والملاعب ووسائل التنقلات، بخلاف ‏المتابعة الدورية لأوضاع الإقامة في ظل سعي اللجنة العليا المنظمة لتوفير الأجواء المناسبة للجميع.‏

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| تعرف على مباريات اليوم السادس

تتواصل منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال بالنادي لليوم السادس على التوالي، حيث تختتم اليوم الجمعة مباريات مرحلة المجموعات.

ويشهد اليوم 3 مباريات على النحو التالي: 

جرين بافالوز الزامبي X جارد الكونغولي (5 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

اسبوار الكونغوليروكينزو البوروندي1 ظهرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل
الأسمنت الإثيوبيالعدالة الكيني3 عصرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل
جرين بافالوز الزامبيجارد الكونغولي5 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل

الجدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في كل مبارياته بمرحلة المجموعات على حساب فرق جرين تيم الكونغولي والفتح المغربي والأسمنت الإثيوبي والعدالة الكيني بنتيجة واحدة لكل المباريات 3- صفر، ليتأهل لدور الـ16 متصدرًا ترتيب المجموعة 

وكان الفريق الأول للكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي، خاض مرانًا صباحيًا اليوم الجمعة، داخل فندق الإقامة، وذلك استعدادًا لبداية منافسات دور الـ 16 في بطولة إفريقيا التي تقام في ضيافة النادي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.
‏‎بدأ فريق رجال طائرة الأهلي المران في العاشرة صباحًا، قبل استكمال المران بفقرات داخل الجيم لأداء بعض التدريبات البدنية والاستشفائية.

وحصل فريق رجال طائرة الأهلي اليوم على راحة بعد نهاية دور المجموعات، ليؤدي اللاعبون تدريبات استشفائية؛ للتخلص من الإجهاد.

محمد الدماطي الاهلى للجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة جارد الكونغولي جرين بافالوز الزامبي

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