"التعليم" تناشد "الكهرباء" لمنع انقطاع الكهرباء أثناء امتحانات نهاية العام

كشفت مصادر داخل وزراة التربية والتعليم، عن مساع الوزارة لعدم انقطاع التيار الكهربائي عن لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المُعَدّة لعقد الاختبارات إلكترونيًا على التابلت، وقت سير الامتحان.

وقالت المصادر لـ"الدستور"، إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سبق وناشد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لعدم قطع التيار الكهربائي خلال اختبارات نصف العام الدراسي، وجارٍ مخاطبته لعدم قطعها خلال فترة امتحانات نهاية العام الدراسي حرصًا على مصلحة الطلاب.

يأتي ذلك استجابة لمطالب أولياء الأمور وطلاب المدارس باستثناء لجان الامتحانات من خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وذلك تزامنًا مع عقد اختبارات نهاية العام الدراسي 2024 المقرر انطلاقها في الثامن من مايو المقبل.

امتحانات الثانوية العامة

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، ويرصد "الدستور" في التقرير التالي، التعليمات النهاية لعقد الاختبارات:

1- سحب الامتحانات من بنوك الأسئلة بنفس مواصفات العام الماضي.

2- تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الإجابة.

3- تصحيح إجابات أسئلة (البابل شيت) إلكترونيًا.

4- تصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال 2 معلمين عبر التابلت.

5- توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية على خطوات الإجابة.

6- تقنيات حديثة لمواجهة الغش الإلكتروني.

7- التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان.

8- استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات.

9- منع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان.

10- رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني.

11- معاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها.

12- التأكد من وجود كاميرات داخل اللجان الفرعية وإصلاح أي أعطال بها.

13- تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان.

14- حظر الندب المحلي تماما إلا عن طريق لجنة الإدارة.

15- إعداد تقرير يومي بما يحدث في اللجنة.