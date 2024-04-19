مشروع رأس المال الدائم.. مدارس تعليم فنى تشارك فى التصنيع وإدارة الفنادق

تبذل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودا عديدة لتقديم المزيد من التدريبات الفنية للطلاب والطالبات من خلال تطبيق "مشروع رأس المال الدائم" بمدارس التعليم الفني، ضمن ضوابط القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2019، حيث تقوم مدارس التعليم الفني بتقديم خدمات متميزة وإنتاج منتجات عالية الجودة تفوق مثيلتها فى السوق للمجتمع المحيط وبمقابل مادى منافس لمثيلتها، فى ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتعليم الفنى، بإكساب الطلاب والطالبات الجدارات المطلوبة فى سوق العمل، سواء معارف أو مهارات فنية أو سلوكيات واتجاهات إيجابية؛ من أجل إعداد فنيين مؤهلين للحصول على وظائف لائقة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

ويشارك طلاب وطالبات مدارس التعليم الفني في جميع الأنشطة الخاصة بمشروع رأس المال الدائم وتقديم الخدمات والإنتاج، بهدف اكتسابهم المزيد من الجدارات المهنية التي تؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل، كما تقوم المدارس بتدوير الرواكد الخشبية والمعدنية بها للحصول على منتجات مفيدة كما في تصنيع التخوت.

وتسهم جميع هذه الأنشطة الإنتاجية والخدمات التى يتم تنفيذها أثناء تدريب الطلاب والطالبات فى إبراز دور المدارس الفنية فى خدمة البيئة، وتحسين الصورة الذهنية للمجتمع تجاه طلاب وخريجي التعليم الفني، وزيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بالتعليم الفني، وزيادة تدريب الطلاب بما يزيد من قدرة خريجى التعليم الفنى على المنافسة والالتحاق بسوق العمل نظرا لما يكتسبوه من الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، وإتاحة الفرصة للطلاب المشاركين في أنشطة المشروع لزيادة دخلهم، وتأهيلهم في أنشطة المشروع كرواد أعمال في المستقبل، خاصة مع دراستهم منهج ريادة الأعمال والابتكار ضمن الخطة الدراسية، وتقديم وتوفير منتجات وخدمات ذات جودة عالية وبأسعار منخفضة ومنافسة لمثيلاتها في السوق، فضلا عن زيادة دخل المعلمين والعاملين المشاركين في أنشطة المشروع.



413 مدرسة تعليم صناعى تقدم خدمات صيانة ومنتجات بأسعار تنافسية

وتشارك 413 مدرسة صناعية على مستوى الجمهورية فى مشروع رأس المال الدائم، وتقدم العديد من خدمات الصيانة والمنتجات التى يتم تسويقها للمجتمع بأسعار تنافسية كالتالي:

- تخصص نجارة الأثاث وخرط الخشب والتطعيم والماركتري، ويشمل إنتاج حجرات نوم وحجرات سفرة وكراسي وقطع أثاث كاملة، وكذلك مقتنيات من منتجات التخصصات الحفر والخرط والتطعيم مثل (علب حفظ المجوهرات، وعلب المناديل الورقية، ولوح وآيات قرآنية، وترابيزات مخروطة ومطعمة، وحامل مصحف، وطاولات لعب، وبراويز للآيات والصور وغيرها).

- تخصص الملابس الجاهزة، ويتم من خلاله إنتاج الزي المدرسي للمدارس الخاصة والرسمية والأميرية، وزى التربية العسكرية والتربية الرياضية، والأعلام والشارات والأوشحة وغيرها.

- التخصصات المعدنية، وتنتج مشغولات متنوعة مثل تأمين وصيانة وتنفيذ مظلات معدنية لبعض المدارس التجريبية والخاصة، وتنفيذ استاندات وأرفف معدنية، وتنفيذ سور أكشاك الكهرباء، وأبواب مجلدة بالصاج، ومقاعد لطلبة المدارس الإعدادي والثانوي والابتدائي.

- التخصصات الزخرفية، وتشمل تنفيذ منتجات على خامات مختلفة، مثل الخشب والزجاج والفخار، بمقاسات مختلفة، وبطرق متنوعة في التنفيذ مثل البارز والغائر والمجسم والشفاف والتصوير، وباستخدام الألوان المختلفة مثل ألوان الزيت وألوان الزجاج والمساحيق المعدنية بمختلف أنواعها، وكذلك جميع المطبوعات والدعاية، وأعمال الدهانات وتزيين أسوار المدارس وتزيين الميادين.

- التخصصات البحرية، وتعمل في صيد الأسماك من خلال بعض المراكب الموجودة في بعض المدارس في المحافظات الساحلية (البحر الأحمر- دمياط- الإسكندرية- بورسعيد).

وتقدم المدارس عمليات الصيانة المختلفة كما في صيانة المصاعد (شعبة ميكانيكية)، وصيانة السيارات (شعبة المركبات)، وصيانة مباني المدارس من حيث صيانة دورات المياه وإصلاح الأبواب والشبابيك الحديدية والخشبية وصيانة الأسوار والحجرات الدراسية (الشعبة المعمارية والشعبة المعدنية)، وصيانة وتركيب أجهزة التكييف وإصلاح الثلاجات (تخصص التبريد وتكييف الهواء).

كما تعد مدارس سيدي سالم الصناعية العسكرية بنين، ودسوق الصناعية العسكرية بنين، وفوه الصناعية العسكرية بنين، وبيلا الصناعية العسكرية بنين، وكفرالشيخ الصناعية العسكرية، وكفرالشيخ الزخرفية العسكرية، من أكثر مدارس التعليم الفنى الصناعى تميزا فى الإنتاج وتقديم الخدمات للبيئة المحيطة، وفقا لمؤشرات نجاح مشروع رأس المال.

20 مدرسة تعليم فندقى تشارك فى تشغيل 9 فنادق

وتشارك 20 مدرسة فندقية بمشروع رأس المال الدائم، حيث تشارك في تشغيل 9 فنادق ملحقة، بإجمالي 345 غرفة فندقية، إضافة إلى تشغيل الصالات والقاعات والمطابخ في إنتاج الأغذية والمخبوزات المتنوعة وحلوى العيد والوجبات الساخنة، ووجبات إفطار رمضان، والمشروبات الساخنة والعصائر، وكذلك المطاعم والكافيتريات، وخدمة إقامة الاجتماعات والحفلات بأنواعها، وخدمة كي وغسيل الملابس والمفروشات.

وتعد مدارس كفرالشيخ الفندقية المتقدمة، وبورسعيد الفندقية، والمنصورة للشئون الفندقية، والفيوم الفندقية المتقدمة، وسوهاج الثانوية الفندقية، ودمو الفندقية، والمنيا الفندقية المحولة، والمنيا الفندقية المتقدمة، وأسوان الفندقية المتقدمة، وطور سيناء الفندقية، من أكثر مدارس التعليم الفني الفندقي تميزا في نشاط التسكين للغرف الفندقية، وفي أقسام المطبخ والمطعم، وفى تقديم الخدمات للبيئة المحيطة والمجتمع، وفقا لمؤشرات نجاح مشروع رأس المال.