مشروع رأس المال الدائم.. 20 مدرسة تعليم فندقي تشارك في تشغيل 9 فنادق

أطلقت وزارة التربية والتعليم تطبيق "مشروع رأس المال الدائم" بمدارس التعليم الفني، في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعليم الفني، وتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإكساب الطلاب والطالبات الجدارات المطلوبة فى سوق العمل سواء معارف أو مهارات فنية أو سلوكيات واتجاهات ايجابية من أجل إعداد فنيين مؤهلين للحصول على وظائف لائقة فى سوق العمل المحلى والاقليمى والدولى.

كما تشارك 20 مدرسة فندقية بمشروع رأس المال الدائم، حيث تشارك في تشعيل 9 فنادق ملحقة بإجمالي 345 غرفة فندقية، إضافة إلى تشغيل الصالات والقاعات والمطابخ فى إنتاج الأغذية والمخبوزات المتنوعة وحلوى العيد والوجبات الساخنة ووجبات إفطار رمضان والمشروبات الساخنة والعصائر، وكذلك المطاعم والكافيتريات، وخدمة إقامة الاجتماعات والحفلات بأنواعها، وخدمة كي وغسيل الملابس والمفروشات.

مدارس التعليم الفني الفندقي.. تميز في نشاط التسكين للغرف الفندقية

كذلك، تعد مدارس كفر الشيخ الفندقية المتقدمة، وبورسعيد الفندقية، والمنصورة للشئون الفندقية، والفيوم الفندقية المتقدمة، وسوهاج الثانوية الفندقية، ودمو الفندقية،والمنيا الفندقية المحولة، والمنيا الفندقية المتقدمة، وأسوان الفندقية المتقدمة، وطور سيناء الفندقية من أكثر مدارس التعليم الفنى الفندقى تميزا في نشاط التسكين للغرف الفندقية وفى أقسام المطبخ والمطعم وفى تقديم الخدمات للبيئة المحيطة والمجتمع وفقا لمؤشرات نجاح مشروع رأس المال.

وتبذل الوزارة جهودا عديدة لتقديم المزيد من التدريبات الفنية للطلاب والطالبات من خلال تطبيق "مشروع رأس المال الدائم" بمدارس التعليم الفني، في إطار ضوابط القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2019، حيث تقوم مدارس التعليم الفني بتقديم خدمات متميزة وإنتاج منتجات عالية الجودة تفوق مثيلتها فى السوق للمجتمع المحيط وبمقابل مادي منافس لمثيلتها.

كما يشارك طلاب وطالبات مدارس التعليم الفني في جميع الأنشطة الخاصة بمشروع رأس المال الدائم وتقديم الخدمات والانتاج، بهدف إكتسابهم المزيد من الجدارات المهنية التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل، كما تقوم المدارس بتدوير الرواكد الخشبية والمعدنية بها للحصول على منتجات مفيدة كما فى تصنيع التخوت.