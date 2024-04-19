بتوجيهات الرئيس.. 130 مدرسة ثانوية فنية زراعية تطبق مشروع رأس المال الدائم

أطلقت وزارة التربية والتعليم تطبيق "مشروع رأس المال الدائم" بمدارس التعليم الفني، فى ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتعليم الفنى، وتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإكساب الطلاب والطالبات الجدارات المطلوبة فى سوق العمل، سواء معارف أو مهارات فنية أو سلوكيات واتجاهات إيجابية؛ من أجل إعداد فنيين مؤهلين للحصول على وظائف لائقة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

وتطبق 130 مدرسة ثانوية فنية زراعية، متواجدة في نطاق 20 محافظة على مستوى الجمهورية، مشروع رأس المال من خلال توفير وتقديم منتجاتها المختلفة، والتي تشتمل على المصنعات الغذائية، ومنتجات الألبان، ومحاصيل الخضر، ومحاصيل الفاكهة، ومحاصيل الحقل، ونباتات الزينة، والأسماك، واللحوم والأضاحي، واللبن الطازج، والدواجن، ومنتجات نحل العسل، والأثاث المصنع، وذلك في كافة الأقسام بالمدارس الثانوية الفنية الزراعية، ما يسهم بصورة فعالة في زيادة كميات المنتجات الزراعية التي يتم عرضها للجمهور بمنافذ البيع بأسعار تنافس السوق المحلية وتخدم البيئة المحيطة.

وحصلت المدارس الزراعية لمحافظات: البحيرة والشرقية وسوهاج، على المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب المحافظات الأعلى تحقيقا لخدمة المجتمع، وفقا لمؤشرات مشروع رأس المال.

دمنهور الثانوية الزراعية فى المركز الأول فى إنتاج محاصيل الحقل

وجاءت مدرسة دمنهور الثانوية الزراعية فى المركز الأول، حيث تتفوق فى إنتاج محاصيل الحقل، ونباتات الزينة، ومنتجات عسل النحل، والإنتاج الحيواني، وإنتاج الدواجن، والصناعات الغذائية والعجائن، ومنتجات الألبان.

كما تأتي مدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية فى المركز الثانى، حيث تتفوق فى منتجات الألبان، ومنتجات الصناعات الغذائية والعجائن، بينما تأتى مدرسة جرجا الثانوية الزراعية فى المركز الثالث؛ لتفوقها فى إنتاج محاصيل الخضر، وإنتاج محاصيل الفاكهة، والإنتاج الحيواني، وإنتاج الدواجن، ومنتجات الصناعات الغذائية والعجائن، ومنتجات الألبان، وتأتى مدرسة كفر صقر الثانوية الزراعية فى المركز الرابع؛ لتميزها فى منتجات الألبان، بينما تأتى مدرسة طهطا الثانوية الزراعية فى المركز الخامس؛ لتميزها فى منتجات عسل النحل، وإنتاج الدواجن، ومنتجات الصناعات الغذائية والعجائن، ومنتجات الألبان وفى المركز السادس مدرسة سوهاج الثانوية الزراعية؛ لتميزها فى إنتاج محاصيل الحقل، وإنتاج الدواجن، ومنتجات الألبان.

وطورت منافذ بيع منتجات مدرسة دمنهور الثانوية الفنية الزراعية بمحافظة البحيرة لتوفير كافة منتجات المدارس الزراعية للمواطنين بأسعار تنافسية، وذلك بتمويل من مشروع رأس المال الدائم بالمدارس الزراعية.

كما تم إقامة مزرعة سمكية على مساحة فدان بمدرسة المنزلة الثانوية الزراعية بمحافظة الدقهلية؛ لتدريب الطلاب وللمساهمة في زيادة الإنتاج السمكي بأسعار تنافس الأسعار المحلية تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

زيادة القدرة الإنتاجية لماكينات تفقيس بيض الدجاج لإنتاج الكتاكيت المحصنة

وزادت مدرسة طهطا الثانوية الزراعية بمحافظة سوهاج القدرة الإنتاجية لماكينات تفقيس بيض الدجاج لإنتاج الكتاكيت المحصنة عمر يوم واحد، وبيعها للمواطنين بالبيئة المحيطة بالمدرسة، وكذلك زيادة المنتجات المعدة للبيع بصورة مجمدة مثل (الخضروات- الفاكهة- العصائر)، بجانب منتجات العجائن والمربات والمنتجات اللبنية بكافة أنواعها التي يتم عرضها بمنفذ البيع الخاص بالمدرسة بأسعار تنافس الأسعار المحلية بالبيئة المحيطة بالمدرسة.

وتبيع مدرستا بني سويف، وناصر بني سويف الثانوية الزراعية، بمحافظة بني سويف، لحوما بلدية طازجة من العجول التي يتم تربيتها ورعايتها في المدرسة، وتحت الإشراف البيطري للمسئولين عن الطب البيطري بالمدرسة، ويتم البيع بالمنفذ الخاص بالمدرسة بأسعار تنافس الأسعار المحلية.

وشاركت مدرستا دمنهور، والزقازيق الثانوية الزراعية، بمنتجات الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان المختلفة للمرة الأولى في المعرض التجاري الدولي السابع للأغذية والمشروبات FOOD AFRICA، والذي أقيم بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة 28 دولة إفريقية وآسيوية، وقد أشاد الحضور والزائرون بمنتجات المدارس الزراعية وما تتميز به من الجودة العالية والأسعار المناسبة.