الجامعة ليست الخيار الوحيد.. وزير العمل يشجع على التعليم الفني

قال حسن شحاتة وزير العمل ، إن سوق العمل يواجه العديد من التحديات تماشيا مع ما يحدث عالميا من تغيرات متلاحقة وكبيرة، مشيرا الى أن توافر فرص العمل في العمل يرتبط بشكل كبير مع التعليم الجيد، متابعا: التعليم الفني والتقني والمهني الجيد هي ضمانات أساسية في العمل علي تحقيق صناعات وطنية ورفع المستوى المجتمعي.

وأشار وزير العمل، خلال المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي، إلى أن استمرار تحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفني هو نتاج تعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة تعطي أهمية قصوى بالتعليم الفني والتكنولوجي.

وتابع قائلا: في الماضي كنا نخجل من إلحاق أبنائنا بالتعليم الفني وكنا نفضل الجامعات والتعليم الأكاديمي ولكن الان بعد الجهود الكبيرة أصبحت الصورة عن التعليم الفني متغيرة، متابعا: نتعاون مع الجهات المعنية في التدريب الفني بمشاركة القطاع الخاص.

مليون متدرب

وأضاف الوزير، أن مراكز تدريب العمالة الخاصة كانت تعمل لمدة سنوات بدون ترخيص وكان العامل يحصل علي شهادة بدون تدريب ولكن خلال الفترة الجارية نقوم بالعمل علي ترخيص هذه المراكز، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تستهدف مليون متدرب خلال العام الجاري من خلال هذه المراكز.



إديوتك إيجيبت

وانطلقت منذ قليل فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت"، والذي يستمر على مدار يومين، تحت شعار (اصنع مستقبلك) بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حسن شحاتة وزير العمل، ولفيف من مسؤولي الوزارات المعنية، وأكثر من 200 خبير من خبراء التعليم الفني والتدريب من مختلف دول العالم.

وينعقد الملتقى، بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" وتحت رعاية ومشاركة وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعليم العالي والبحث العلمي، العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدني، والهجرة، وكذلك اتحاد الصناعات المصرية.