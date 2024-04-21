"التعليم" تناشد طلاب الثانوية العامة المنازل بسرعة كتابة استمارة التقدم للامتحانات

تناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلبة وطالبات الثانوية العامة نظام المنازل، بسرعة التوجه إلى الكنترولات أو لجان النظام والمراقبة لتسجيل وكتابة استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة، العام الدراسي الحالي 2023/2024.

وطالبت الوزارة المدارس الثانوي، بتحديد طلاب المنازل الراسبين من العام الماضى وإعداد كشوف بأسمائهم وأرقام تليفوناتهم والتواصل معهم للحضور إلى لجنة النظام والمراقبة لعمل استمارة التقدم للامتحانات، مع انتهاء جميع المدارس من تسليم استمارات التقدم لجميع طلابها، استعدادًا لاصدار بطاقات أرقام جلوس الطلاب لدخول الامتحانات.

الإجراءات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

ويرصد "الدستور" في التقرير التالي، التعليمات النهاية لعقد الاختبارات.

1- سحب الامتحانات من بنوك الأسئلة بنفس مواصفات العام الماضي.

2- تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الإجابة.

3- تصحيح إجابات أسئلة (البابل شيت) إلكترونيًا.

4- تصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال 2 معلمين عبر التابلت.

5- توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية على خطوات الإجابة.

6- تقنيات حديثة لمواجهة الغش الإلكتروني.

7- التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان.

8- استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات.

9- منع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان.

10- رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني.

11- معاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها.

12- التأكد من وجود كاميرات داخل اللجان الفرعية وإصلاح أي أعطال بها.

13- تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان.

14- حظر الندب المحلي تماما إلا عن طريق لجنة الإدارة.

15- إعداد تقرير يومي بما يحدث في اللجنة.

وتنطلق اختبارات الثانوية العامة شهر يونيو المقبل.