امتحانات الثانوية العامة 2024.. أليات فعلتها الوزارة لمواجهة الغش (تعرف عليها)

نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المديريات التعليمية بالتصدي الشديد للغش خلال امتحانات الشهادة الإعدادية واتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية تجاه هذا الأمر وعدم التهاون فيه، كما أعلنت الوزارة رسميًا عن الخطوات التي اتخذتها من أجل مواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024 والتي سوف تنطلق في يونيو المقبل.

امتحانات الثانوية العامة 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة لفحص تحويلات طلاب الثانوية العامة داخل الوزارة، حيث أنه تقدم أكثر من 12 ألف طلب تحويل، وتم قبول عدد من التحويلات التي لها مبررات مقبولة، ووجه الوزير بإحكام السيطرة على لجان السير، فضلا عن موافاة الإدارة العامة للامتحانات بأسماء اللجان التي تحتاج إلى زيادة تأمين، بالإضافة إلى تأمين استراحات المعلمين.

تدريب أعضاء اللجان

ووجه الوزير بضرورة توافر أعضاء قانونيين لجميع اللجان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان.

كما شدد الوزير على التنبيه على كل عضو لجنة الإدارة بعدم التعامل المباشر مع رئيس اللجنة، والتواصل مع لجنة الإدارة وإعداد تقرير بالسلبيات والمشاكل يوميا وفي حينها، لكي يتعامل رئيس لجنة الإدارة مع رئيس اللجنة.

إعداد تقارير يومية

كما وجه الوزير بإعداد تقرير يومي بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أداؤهم، مشددًا على حظر الندب المحلي نهائيا إلا عن طريق لجنة الإدارة.

وبالنسبة للجان النظام والمراقبة، وجه الوزير بالتأكد من أن جميع المدارس قد أتمت تسليم استمارات التقدم لجميع طلابها، كما وجه الوزير بضرورة تحديد طلاب المنازل الراسبين من العام الماضى وإعداد كشوف بأسمائهم وأرقام تليفوناتهم والتواصل معهم للحضور إلى لجنة النظام والمراقبة لعمل استمارة التقدم.

كما وجه الوزير، خلال الاجتماع، بإعادة عقد برنامج تدريبي لرؤساء اللجان، والملاحظين للتدريب على الإجراءات الخاصة بأعمال سير الامتحان وكيفية التعامل مع الأسئلة المقالية والبابل شيت.

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