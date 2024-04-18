جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 كامل

حظي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 على نسب مشاهدة عالية، إذ يبحث ملايين الطلاب وأولياء الأمور، عن مواعيد امتحانات الثانوية العامة بكافة أنحاء الجمهورية، وأعلنت وزارة التربية والتعليم، في مارس الماضي، عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك بعد اعتماده من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الجدول يتضمن عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك على أن تبدأ يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل، حتى يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 22 يونيو المقبل.

جدول ثانوية عامة 2024

يوم 10 يونيو امتحان التربية الدينية والوطنية.

يوم 12 يونيو امتحان الاقتصاد والاحصاء.

يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 25 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

يوم السبت 29 يونيو الفيزياء.

يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت 6 يوليو امتحان الكيمياء.

يوم الأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة.

يوم السبت 13 يوليو امتحان التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة.

يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة.

يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية العامة 2024

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حرصت خلال وضع جدول الامتحانات على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة، مضيفا أن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية تهدف أيضا لإزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

كما أوضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة ستتخذ خلال امتحانات العام الحالي اجراءات مكثفة وأكثر تطورا لمواجهة ظاهرة الغش بكافة أشكاله.

امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024

وشدد الوزير على أن امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024 بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.

كما أكد الوزير كذلك على مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح "open book” أسوة بالعام الماضي، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

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