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مصر

متى يبدأ.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية والأدبية

جدول امتحانات الثانوية
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

زاد البحث عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وعودة الطلاب إلى المدارس والجامعات اليوم الاثنين الموافق 15 ابريل 2024 واقتراب امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب كافة المراحل التعليمية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المعتمد رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الحالي 2023- 2024 والذي جاء كما يلي:-

جدول امتحانات الثانوية العامة الشعبة العلمية 2024

  • يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.
  • يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.
  • يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
  • يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.
  • يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
  • يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.
  • يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024 امتحان مادة التفاضل والتكامل ومادة العلوم البيئة والجيولوجيا.
  • يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الإحياء.
  • يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024 امتحان مادة الديناميكا.

جدول امتحانات الشعبة الأدبية

  • يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.
  • يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.
  • يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
  • يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.
  • يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
  • يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.
  • يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.
  • يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

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