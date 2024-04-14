الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد امتحان المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024

امتحان المهام الأدائية
امتحان المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي

زاد البحث عن موعد امتحان المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي  حيث سيتم الإعلان عن الجدول من قبل مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في كافة محافظات الجمهورية عقب انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك 2024.

موعد امتحان المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024

يأتي موعد امتحان المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024 لطلاب صفوف النقل يوم 21 أبريل 2024 وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث يعد المهام الإدائية مهام صغيرة يمكن للمتعلم انجازها خلال حصتين دراسيتين يتم اختيار مدى فهم واستعاب الطالب للمقرارات الدراسية التي خضع لها طوال الترم الدراسي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مديريات التعليم في كافة محافظات الجمهورية هى المسؤولة عن وضع جداول المهام حيث يتم ذلك عقب الانتهاء من شرح المقررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في جميع المواد حيث تجرى تحت إشراف فني كامل لتوجيه المادة.

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جدول امتحان المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني

جاء جدول امتحان المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024 والذي يقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات وتقدم دليل على تحقيق نواتج التعلم اللمستهدف خلال الفصل الدراسي الثاني كما يلي:-

-يوم الأحد الموافق 21 ابريل 2024 المهام الأدائية لمادة اللغة العربية والتربية الدينية.

-يوم الاثنين الموافق 22 ابريل 2024 المهام الأدائية لمادة العلوم والمهارات المهنية.

-يوم الثلاثاء الموافق 23 ابريل 2024 المهام الأدائية لمادة الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT.

-يوم الأربعاء الموافق 24 ابريل 2024 المهام الأدائية لمادة اللغة الانجليزية والرياضيات.

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الوكيل الشرعى لمنطقة مطروح الأزهرية يتفقد ورشة عمل لموجهى العموم على المهام الأدائية

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موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات بالتفصيل

توزيع درجات المهام الأدائية لطلاب 4 ابتدائي 2024

يتم توزيع درجات المهام الأدائية لطلاب 4 ابتدائي 2024 في الفصل الدراسي الثاني والذي يشمل 35 درجة ويتم توزيع نحو 5 درجات للنخطيط الجيد و5 درجات جدية العمل وإجمالي المنتج النهائي 25 درجة.

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