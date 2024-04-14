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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات بالتفصيل

طلاب
طلاب

ننشر موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات فلم يمر سوى شهران على انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2024 - 2025 حتى بدأ الطلاب في التساؤل عن موعد امتحانات نصف العام في مصر.

وبدأ العام الدراسي للمدارس والجامعات في أواخر سبتمبر، ويحل موعد امتحانات نهاية العام في مصر بعد أكثر من شهرين من الدراسة.

وعلى محرك البحث "جوجل" يكثر الطلاب المصريون وأولياء أمورهم من البحث عن موعد امتحانات نصف العام في مصر، إضافة إلى التساؤل عن موعد إجازة نهاية العام 2024.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات

يترقب مايقرب من 3.5 مليون طالبة وطالبة بمختلف المحافظات الكشف عن الجداول والاستعدادات النهائية لـ موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات والمعاهد المختلفة. 

ومن المحتمل تنتهي خريطة العام الدراسي للجامعات أن الترم الدراسي الثاني 2024 ينتهي يوم الخميس 30 مايو 2024؛ على أن تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات في شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بالكليات والمعاهد المختلفة.

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موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

كانت أعلنت "التعليم" أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستنطلق قبل إجازة عيد الأضحى، حيث تبدأ يوم الإثنين الموافق 10 يونيو المقبل، بالمواد الغير مضافة للمجموع فيما تبدأ امتحانات المواد المضافة للمجموع من يوم السبت 22-6-2024، وتستمر حتى يوم 20 يوليو 2024، ويمكن الاطّلاع على جدول امتحانات الثانوية العامة 2024. 

متحدث التعليم: امتحانات الثانوية العامة تبدأ 10 يونيو وتنتهى 20 يوليو

رقابة على طلبات نقل طلاب الثانوية لمواجهة «غش لجان الكبار»

وبحسب المواعيد التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، مسبقًا، فإن إجازة آخر السنة 2024 تبدأ لطلاب مراحل النقل والشهادة الإعدادية من يوم 24 مايو 2024، بينما تبدأ لطلاب الثانوية العامة من يوم 21 يوليو 2024.

أوضحت خريطة العام الدراسي للجامعات أن الفصل الدراسي الثاني 2024 ينتهي يوم الخميس 30 مايو المقبل؛ على أن تنطلق امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات في شهر يونيو 2024، بحسب طبيعة الدراسة والامتحانات بالكليات والمعاهد المختلفة.

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