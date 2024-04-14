الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

متحدث التعليم: امتحانات الثانوية العامة تبدأ 10 يونيو وتنتهى 20 يوليو

شادى زلطة
شادى زلطة

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه تم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة، يوم 10 يونيو المقبل، على أن تبدأ المواد التي تضاف للمجموع، يوم 22 يونيو، ويكون الانتهاء 20 يوليو.

 

جهود الوزارة 

وأكد شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن الجدول استعراض لجهود الوزارة لسير العملية الامتحانية للثانوية العامة.

 

امتحانات الثانوية العامة

وتابع:" الوزارة شددت على حرصها على بذل كل الجهود الممكنة لضمان انتظام سير لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 وضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب".

شادي زلطة الأولى المصرية التاسعة جهود وزارة التربية والتعليم

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