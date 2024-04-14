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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية

طلاب
طلاب

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 محور تساؤل من الملايين من الطلاب وأولياء أمورهم وذلك عقب انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك 2024 وذلك عقب تعديل مواعيد الامتحانات لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم أن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية سيكون خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8 مايو حتى الخميس 23 مايو وذلك عقب تعديل مواعيد الامتحانات الذي كان من المزمع أن يبدأ يوم السبت الموافق 25 مايو المقبل.

تبدأ إجازة أخر العام لطلاب الشهادة الإعدادية وصفوف النقل يوم 24 مايو 2024 وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي المعتمد من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حيث تستمر الامتحانات لكافة الفصول الدراسية خلال الترم الثاني لمدة 3 أسابيع فقط في كافة محافظات الجمهورية.

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امتحانات الدبلومات الفنية 2024 

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو 2024 كأول أيام امتحانات الدبلومات الفنية والتي تستمر لمدة 3 أسابيع وذلك عقب الانتهاء من كافة إجراءات الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات المهائية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 يوم 24 أبريل 2024.

وتم إعداد كشوف لاختيار اللجان الامتحانية التي يسعقد بها الامتحانات في كافة محافظات الجمهورية وذلك من قبل مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في كافة محافظات الجمهورية والتي تتوافق تماما مع تعليمات وزارة الصحة بشأن التهوية والمساحات الواسعة التي تسمح بمسافات أمنة بين الطلاب لضمان سلامتهم الصحية بالإضافة لوجود عيادات طبية بها فريق طبي في كل لجنة للإشراف على حالة الطلاب الصحية أثناء الامتحانات.

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موعد امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول تنظيم امتحانات طلاب الثانوية العامة والتي تبدأ يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 وذلك للمواد غير المضافة للمجموع فيما تبدأ امتحانات المواد المضافة للمجموع يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 وتستمر حتى يوم 20 يوليو 2024.

 

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