أفلام عيد الفطر المبارك 2024.. ماجد وربيع يرفعان شعار الكوميديا

أفلام عيد الفطر المبارك 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة منذ استطلاع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 2024 - 1445، حيث يرغب الملايين من المواطنين في الاستمتاع بمشاهدة الإفلام المطروحة بدور العرض السينمائي حاليًا.



أفلام عيد الفطر المبارك 2024

يحرص الملايين من المواطنين على مشاهدة أفلام عيد الفطر المبارك 2024، خاصة وأنها تتنوع ما بين الأكشن والكوميدي والاجتماعي، ويتنافس فيها مجموعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي والتي جاءت كما يلي:-

فيلم شقو

جمع فيلم شقو الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الفطر المبارك بين الفنان عمرو يوسف والفنان محمد ممدوح والذي يحمل الطابع الأكشن وضم عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم دينا الشربيني وأمنية خليل ومحمد جمعة ووليد فواز ويسرا الفيلم من تأليف وسام صبري ومن إخراج كريم السبكي.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

يتنافس الفنان هشام ماجد على تصدر إيرادات أفلام موسم عيد الفطر المبارك والذي تم طرحه خلال الأيام الماضية في كافة دور العرض حيث يجسد هشام ماجد دور مهندس معماري متزوج من هنا الزاهد ولديهما طفي ويعيشان حياة تعيسة وتتغير حالتهم رأس على عقب من خلال صدفه.

فيلم عالماشي

يشارك الفنان على ربيع في موسم عيد الفطر المبارك والذي يقدم وجبة كوميدية دسنة خلال العيد حيث يجسد دور شاب كسول بلغ الثلاثين ويعيش مع والده حيث يصاب بحالة نادرة تتطلب منه الحركة المستمرة لتجنب جلطات الدم القاتلة فيبدأ رحلة كوميدية من المشي الدائم الفيلم من بطولة كريم عفيفي وآية سماحة وصلاح عبد الله وانتصار وعبد الله مشرف من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وهدير الشريف ومن إخراج محمد الخبيري.

فيلم أسود ملون

يتنافس فيلم أسود ملون على شباك إيرادات موسم عيد الفطر المبارك حيث أعلن صناع الفيلم عرضه عقب فترة من التأجيل وصلت غلى عام كامل الفيلم من بطولة بيومي فؤاد ومحمد كيلاني واحمد فتحي وميس حمدان وضيوف الشرف محمد حافظ ومنة عرفه وإبرام سمير وصبا الرافعي وريهان محي الدين ومن تأليف أحمد عثمان وإخراج حسن البلاسي.

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