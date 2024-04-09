دعاء اليوم الأخير من رمضان الثلاثاء 9-4-2024 وأدعية الإفطار للصائم من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل العالمي خلال الساعات الماضية وذلك رغبة في سعة الرزق والفرج والطمأنينة والسعادة والسكينة الفوز بالجنة والنجاة من النار.

دعاء اليوم الأخير من شهر رمضان مكتوب الثلاثاء 9-4-2024 وأدعية الإفطار

نعرض للقراء صيغ دعاء اليوم الأخير من رمضان مكتوب الثلاثاء 9-4-2024 وأدعية الإفطار والتي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الساعات الأخيرة قبل الإفطار حيث يرغب الملايين من الصائمين في قبول دعواهم في اخر ساعات من الشهر الكريم والتي جاءت كما يلي:-

اللهم اقضي حاجتي.. وفرج قربني.. وآنس وحشتي.. وفرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وأرزقني من حيث لا أحتسب يارب العالمين.. اللهم اجعلني قويا بك وشد قلبي إليك.. اللهم إني أسألك أن ترزقني خير الدنيا ونعيم الأخرة.

اللهم إني أسألك سعة الرزق والفرج والطمأنينة والسعادة والسكينة.. وراحة البال وخير العطاء.. ولباس العافية.. ويسر لي كل أمر أهاب تعثره.. اللهم يسر أمري ووفقني إلى ما تحبه وترضاه يارب العالمين.



أذكار الصباح اليوم



هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة.. هو الرحمن الرحيم.. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.. هو الله الخالق الباريء المصور.. له الأسماء الحسنى.. يسبح له ما في السموات والأرض.. وهو العزيز الحكيم.

دعاء للمتوفين في رمضان

اللهم اغفر له وارحمه.. واعف عنه.. وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.. اللهم أبدله دار خير من داره وأهلا خير من أهله وزوجا خير من زوجه.. وقه عذاب القبر وعذب النار.

دعاء الإفطار في رمضان

اللهم لك صومت وعلى رزقك افطرك وبك آمنت وعليك توكلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.. ابتليت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله.

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