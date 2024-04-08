أدعية وداع رمضان 2024

تمرُّ الأيامُ سريعةً كأنها طيفٌ عابرٌ، ها نحنُ على أعتابِ وداعِ شهرِ رمضانَ المبارك، ذلك الشهرُ الذي يفيضُ بالخيراتِ والبركاتِ، ونفحاتِ الرحمةِ والمغفرةِ، شهرُ الصيامِ والقيامِ، وتلاوةِ القرآنِ، شهرُ التآخي والتراحمِ، شهرُ إصلاحِ النفوسِ، وتهذيبِ السلوكِ.

معَ حلولِ وداعِ هذا الشهرِ الفضيلِ، تُحَلِّقُ أدعيتُنا في رحابِ الرحمةِ، ونُناجي اللهَ تعالى بكلِّ خشوعٍ وتضرُّعٍ، راجينَ منهُ القبولَ والغفرانَ.

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أدعيةِ وداعِ رمضانَ 2024

اللهمَّ لا تجعلْهُ آخرَ العهدِ منْ صيامِنا إيَّاهُ، فإنْ جعلتَهُ فأجعلْني مرحومًا ولا تجعلْني محرومًا.

الحمدُ للهِ على التمامِ، الحمدُ للهِ على البلاغِ، الحمدُ للهِ على الصيامِ والقيامِ.

اللهمَّ اجعلْنا ممنْ صامَ الشهرَ إيمانًا واحتسابًا، وادركَ ليلةَ القدرِ وفازَ بالآجرِ.

اللهمَّ سلمنا لشهرِ رمضانَ، وتسلمهُ منّا حتى ينقضي عنا شهرُ رمضانَ، وقد عفوتَ عنا وغفرتَ لنا ورحمتَنا، يا ربَّ العالمينَ.

اللهمَّ لا تذرني فردًا وأنتَ خيرُ الوارثينَ.

اللهمَّ اغفرْ لي ذنوبي كلَّها صغيرَها وكبيرَها، أوَّلها وآخرَها، سرَّها وعلنَها.

اللهمَّ إنَّكَ عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنّا.

اللهمَّ ارزقْنا قلوبًا خاشعةً، ونفوسًا مطمئنةً، وأعينًا دامعةً منْ خشيتِكَ.

اللهمَّ اجعلْنا هُداةً مهتدينَ، ولا تجعلْنا ضالينَ مضلِّينَ.

اللهمَّ وفقْنا لما تحبُّ وترضى.

اللهمَّ اجعلْنا منْ عتقائِكَ منْ النارِ، واجعلْنا منْ المقبولينَ الفائزينَ.

نصائح:

اجعلْ دعاءَكَ خالصًا منْ قلبِكَ، مُتضرِّعًا إلى اللهِ تعالى.

اجمعْ عائلتَكَ وأصدقاءَكَ على دعاءٍ جماعيٍّ.

استمرَّ في فعلِ الخيراتِ والطاعاتِ بعدَ انتهاءِ شهرِ رمضانَ.

يُعدّ عيد الفطر المبارك أحد أهم الأعياد الدينية عند المسلمين، حيث يأتي بعد شهر رمضان الفضيل، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن الكريم. يحيي المسلمون عيد الفطر في شتى أنحاء العالم، ويحتفلون به تعبيرًا عن فرحتهم بانتهاء شهر رمضان، ونيلهم ثواب الصيام والعبادات.

يعود تاريخ عيد الفطر إلى العام الثاني من الهجرة النبوية، بعد أن فرض الله تعالى صيام شهر رمضان على المسلمين. ففي هذا العام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالخروج إلى المصلى في أول أيام شوال لأداء صلاة العيد، وهكذا أصبح هذا اليوم عيدًا للمسلمين.

تُعدّ صلاة العيد من أهم شعائر عيد الفطر، حيث يُؤدّيها المسلمون في جماعة في المصلى أو المسجد بعد شروق الشمس. وتتكون صلاة العيد من ركعتين، تُقرأ فيها سورة "الكافرون" في الركعة الأولى، وسورة "الإخلاص" في الركعة الثانية.