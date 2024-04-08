دعاء الرعد والبرق.. اللهم لا تهلكنا بغضبك وارحمنا برحمتك

مع بدء التقلبات الجوية اليوم زاد البحث عن دعاء الرعد والبرق والمطر وذلك للتضرع إلى الله بالدعاء والاستغفار ليقضي الله حاجتهم، حيث يكون الدعاء في هذا التوقيت مستجاب، لهذا يبحث الكثيرون عن أفضل صيغة دعاء الرعد والبرق ليرددوها عند سماعه.

دعاء الرعد والبرق

-سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، اللهم لا تهلكنا بغضبك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي،واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

-اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، وغلبة العدو، وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء.

-اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجذام، والجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال كل هذه دعوات عظيمة، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

دعاء عند تزول المطر وسماع الرعد

-اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الّذي إذا دعيت به أجبت وإذا سُئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت أن تفرّج عنّي ما أنا فيه وأن تكفني شرّ الحاسدين والمعادين، وانصرني عليهم بنصرك وتأييدك يا قوي يا معين.

-اللهم آمن خوفي وأقل عثرتي وأذهب حزني وحرصي وكن لي وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي ولا تسلط على من لا يخافك ولا يرحمني يا الله وصل اللهم وسلم على خير الأنام.

دعاء عند رؤية البرق

-اللهم يا مالك الملك ويا ذا الجلال والإكرام، إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت بها أعطيت، وإذا دُعيت به استجبت، أن تفرج عني كربتي، وترفع عني الهم والغم وضيق الصدر، وتعيذني من السوء وشتات الأمر، وأن تنزل علي رحماتك وسلامك، وأمنك وأمانك، وتملأ قلبي بالنور والسكينة، وتملأ نفسي الفرح والبهجة، اللهم كن لي جارًا من شر خلقك كلهم، واكفني شر الحاسدين والمعتدين، وانصرني بنصرك وتأييدك يا معين يا رحيم.