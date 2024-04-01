الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رمضان عبدالمعز: العاجز الحقيقى من يقصر فى الدعاء

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، إن العاجز الحقيقي هو من يقصر في الدعاء إلى الله عز وجل.

فضل الدعاء 

وأكد الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الدعاء من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا قيل “من فُتح له باب الدعاء فُتحت له أبواب الرحمة”.

طريق الخير 

وأضاف في حديثه، أن الدعاء طريق وصل بين الله والعبد، فالدعاء قد يكون سبب النجاة في الدنيا والآخرة، ولهذا قال النبي، صلى الله عليه وسلم "إن أعجز الناس من يعجز عن الدعاء"، لذا الدعاء إلى الله سبيل الخير.

وفي وقت سابق قال الشيخ رمضان عبدالمعز، إن ليلة القدر هي ليلة عظيمة في شهر رمضان المبارك، وتعتبر من أهم الليالي في الإسلام، مشيرًا إلى أنها أفضل ليلة في السنة وأعظمها قدرًا. 

ونوه أنه في هذه الليلة، نزل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم من بيت العزة في السماء الدنيا على قلب النبي محمد، صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة.

رمضان عبد المعز لعلهم يفقهون دي ام سي برنامج لعلهم يفقهون الدعاء

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