الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد أذان الفجر اليوم الثلاثين من رمضان الثلاثاء 9 أبريل 2024

موعد آذان الفجر
موعد آذان الفجر

زاد البحث عن موعد أذان الفجر اليوم الثلاثين من رمضان الثلاثاء 9 أبريل 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك لرغبة الملايين من المسلمين في معرفة توقيت السحور والإمساك في محافظة إقامتهم وفقا للامساكية الرمضانية التي تصدرها الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد أذان الفجر اليوم الثلاثين من رمضان الثلاثاء 9 أبريل 2024

جاء موعد أذان الفجر اليوم الثلاثين من رمضان الثلاثاء 9 أبريل 2024  وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي يحدد توقيت الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية وهى كما يلي:-

موعد أذان صلاة الفجر في القاهرة

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة القاهرة اليوم الثلاثين من رمضان الثلاثاء 9 أبريل 2024 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية في تمام الساعة 4:06 فجرا وبذلك تكون ساعات الصيام 14 ساعة يوميا.

موعد أذان صلاة الفجر في الإسكندرية

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثين من رمضان الثلاثاء 9 أبريل 2024 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية في تمام الساعة 4:10 فجرا وبذلك تكون ساعات الصيام 14 ساعة يوميا.

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سعر الدولار اليوم الاثنين 8-4-2024 خلال منتصف التعاملات

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سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 8-4-2024

موعد أذان صلاة الفجر في الجيزة

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة الجيزة اليوم الثلاثين من رمضان الثلاثاء 9 أبريل 2024 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية في تمام الساعة 4:07 فجرا وبذلك تكون ساعات الصيام 14 ساعة يوميا.

موعد أذان صلاة الفجر في أسوان

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة أسوان اليوم الثلاثين من رمضان الثلاثاء 9 أبريل 2024 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية في تمام الساعة 4:09 فجرا وبذلك تكون ساعات الصيام 14 ساعة يوميا.

موعد أذان صلاة الفجر في بورسعيد

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة بورسعيد اليوم الثلاثين من رمضان الثلاثاء 9 أبريل 2024 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية في تمام الساعة 4:00 فجرا وبذلك تكون ساعات الصيام 14 ساعة يوميا.

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موعد أذان صلاة الفجر في الغردقة

يرفع الأذان لصلاة الفجر في مدينة الغردقة اليوم الثلاثين من رمضان الثلاثاء 9 أبريل 2024 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية في تمام الساعة 4:01 فجرا وبذلك تكون ساعات الصيام 14 ساعة يوميا.

موعد أذان صلاة الفجر في شرم الشيخ

يرفع الأذان لصلاة الفجر في مدينة شرم الشيخ اليوم الثلاثين من رمضان الثلاثاء 9 أبريل 2024 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية في تمام الساعة 3:58 فجرا وبذلك تكون ساعات الصيام 14 ساعة يوميا.

 

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