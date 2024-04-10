الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

618 ألف جنيه إجمالي إيرادات فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" في أول ليلة عرض

فيلم فاصل من اللحظات
فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

حقق فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" من بطولة النجم هشام ماجد وهنا الزاهد في أول ليلة عرض بدور السينما إيرادات قدرت بنحو 618 ألف جنيه. 

وتدور قصته في إطار من الخيال والكوميديا حيث تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية حول زوجين تقع لهما العديد من المشاكل، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية.

الإعلان الدعائي لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

طرحت الشركة المنتجة لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم الأيام الماضية والذي احتوى على مجموعة من اللقطات الطريفة والكوميدية التي جمعت أبطال العمل.

ويقدم النجم أحمد سعد الأغنية الدعائية لفيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” وتحمل الأغنية اسم “يابن المحظوظة” ومن المقرر طرحها كاملة خلال الساعات القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية والقنوات الفضائية ومحطات الإذاعة.

أبطال وصناع فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

ويشارك في بطولة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة كل من:

  • الفنان هشام ماجد.
  • الفنانة هنا الزاهد.
  • الفنان محمد ثروت.
  • الفنان بيومي فؤاد.
  • الطفل جان رامز.
  • الفنان طه دسوقي (ضيف شرف).
  • الفنانة غادة إبراهيم (ضيفة شرف).
  • تأليف شريف نجيب.
  • إخراج أحمد الجندي.

ويعد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة هو التعاون الثاني بين هنا الزاهد وهشام ماجد في السينما، حيث ينتظر الثنائي عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، وتم الانتهاء من تصويره قبل عدة أشهر.

وينافس في موسم عيد الفطر السينمائي والذي انطلق أمس عدد من الأفلام السينمائية الجديدة منها فيلم" شقو “ من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح وفيلم”  ع الماشي " من بطولة على ربيع وآية سماحة و كريم عفيفي. 

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