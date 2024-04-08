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توك شو

أحمد العوضي ينفي تصريحات بيومي فؤاد: "أنا بطل فيلم الإسكندراني" (فيديو)

أحمد العوضي
أحمد العوضي

أوضح الفنان أحمد العوضي حقيقة الأقاويل المتداولة حول بطولة فيلم "الإسكندراني"، مؤكدًا أنه النجم الرئيسي للعمل وليس الفنان بيومي فؤاد كما أشيع.

وقال العوضي خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة "الحياة"، إن الجماهير توافدت لمشاهدة الفيلم مدفوعة بحضوره القوي، مشيرًا إلى أن البرومو الترويجي للفيلم قدمه كـ "بكر الإسكندراني"، الشخصية الرئيسية التي لعبها، في حين قدم بيومي فؤاد دور الأب.

وأضاف العوضي أن البوسترات الرسمية للفيلم عززت هذه الحقيقة بإبراز صورته إلى جانب المخرج خالد يوسف.

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وقد لاقى الفيلم، الذي يحمل توقيع العوضي، نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، حيث حقق إيرادات وصلت إلى 26 مليون و905 ألف جنيه في غضون سبعة أسابيع فقط، وشهد الفيلم مشاركة نخبة من النجوم مثل زينة ومحمود حافظ وصلاح عبدالله، بالإضافة إلى بيومي فؤاد وغيرهم.

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