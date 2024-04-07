"الأب الروحى".. أحمد العوضى يكشف عن دور نور الشريف فى مسيرته الفنية

في حلقة جديدة من برنامج "ع المسرح"، استقبلت الإعلامية منى عبد الوهاب، الفنان أحمد العوضي، في ليلة الأحد على شاشة قناة الحياة، حيث فتح قلبه للجمهور متحدثًا عن جوانب خفية في حياته الشخصية والمهنية.

أعرب العوضي عن امتنانه العميق للفنان القدير نور الشريف، واصفًا إياه بالأب الروحي ومؤكدًا على أهمية الدور الذي لعبه في تشكيل مسيرته الفنية، وأشاد بالأعمال الفنية التي جمعته بالشريف، معتبرًا إياها من الذكريات الخالدة في ذاكرته الفنية.

وأكد العوضي على أهمية الصدق والأصالة في التواصل مع الجمهور، موضحًا أن الناس لديها القدرة على تمييز الحقيقة وأنه لا يمكن خداعهم، مشددًا على ضرورة أن يكون الفنان صادقًا لكسب ثقة ومحبة الجماهير.