خطة تخفيف الأحمال بعد رمضان.. تفاصيل جديدة

يبحث المواطنين عن تفاصيل خطة تخفيف الأحمال للكهرباء بعد شهر رمضان 2024 والذي يتم العمل بها عقب انتهاء شهر عيد الفطر المبارك حيث يتم عودة العمل بخطة انقطاع التيار الكهربائي في كافة الأحياء السكنية وفقا لما للمواعيد الجديدة التي أعلنتها كل محافظة من محافظات الجمهورية.

تفاصيل خطة تخفيف الأحمال للكهرباء بعد شهر رمضان 2024

أعلنت الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء بالإلتزام بفرار مجلس الوزراء الخاص بعودة خطة تخفيف الأحمال للكهرباء بعد شهر رمضان 2024 مراعاة لظروف العبادة في الشهر الفضيل حيث تعمل الوزارة حاليا على عودة انقطاع التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال.

يبدأ قرار استئناف انقطاع الكهرباء من يوم السبت المقبل الموافق 13 ابريل عقب انتهاء عيد الفطر المبارك 2024 عقب انقطاع دام أكثر من 33 يوم (شهر رمضان المبارك - عيد الفطر المبارك) وذلك من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12 صباحا على أن تكون فصل الكهرباء لمدة ساعتين لكل مجموعة.

أسباب انقطاع الكهرباء يوميا في مصر

جاءت أسباب انقطاع الكهرباء يوميا وفقا للخطة التي أعلنتها شركات توزيع الكهرباء في مصر كما يلي:-

1- نفص الوقود الذي يأتي لمحطات الإنتاج مما يؤدي لعدم كفايته في تغطية احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية.

2 - زيادة الاستهلاك اليومي من الكهرباء وعد الترشيد في استهلاك الكهرباء يوميا مما يؤثر بالسلب على الإمدادات الواصلة من الوقود.

3 - سرقات التيار الكهربائي المتعددة فنجد المواطنين يوصلون المنازل الخاصة بهم بـ أعمدة الكهرباء الرئيسية في الشوارع لعدم دفع قيمة الاستهلاك الشهري وفقا للفواتير الشهرية.

4 - الضغط على محطات توليد الكهرباء بفعل زيادة وارتفاع استهلاك الكهرباء اليومي على الرغم انخفاض درجات الحرارة في كافة محافظات الجمهورية.

5 - ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميا بنسبة 18 %.

6 - تصدير كميات من الغاز الطبيعي من أجل توفير العملات الأجنبية.

7 - حدوث أعطال أو طوارئ في القطاع.

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على مراعاة توقيت امتحانات طلاب المدارس والجامعات وطلاب الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة.

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