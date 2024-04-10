الأربعاء 10 أبريل 2024
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اقتصاد

رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا

الكهرباء
الكهرباء

يكثر البحث عن رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا للمستهلكين الراغبين في تسديد فاتورة شهر أبريل 2024 من المستفيدين من عدادات الكهرباء القديمة وليست بالكارت الذكي.

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا وكذلك مختلف الشركات الموزعة للكهرباء في محافظات مصر لدفع فاتورة شهر أبريل 2024 للكهرباء.

استعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا 

 

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من شركة جنوب الدلتا يكون من خلال الموقع الرسمي للشركة وهو الموجود هنا 

 

بعد فتح الرابط يتم إدخال رقم المشترك ثم ادخل الكود المكتوب امامك على الشاشة ثم الضغط على عرض كل الفواتير كي يمكن دفع فاتورة الشهر الجديد. 

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الاستعلام عن فواتير الكهرباء أبريل 2024 

 

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2024 من خلال موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالضغط هنا 

 

ثم اختيار الشركة الموزعة للكهرباء في منطقتك السكنية وتجد اسمها مكتوب على فاتورة سابقة للكهرباء وتكون إحدى الشركات التالية:

  • شركة الإسكندرية لتوزيع الكهـرباء
  • شركـة القناة لتوزيـع الكهـرباء
  • شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
  • شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
  • شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء
  • شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
  • شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء
  • شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

بعد اختيار الشركة الموزعة للكهرباء في منطقتك 

تقوم باختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير من أي رابط من السابق 

ثم إدخال رقم المشترك والضغط على أيقونة اعرض الفواتير 

دفع فاتورة الكهرباء أبريل 2024 

يكون دفع فاتورة الكهرباء من خلال محصل الكهرباء الذي يمر على المنازل، أو من خلال الدفع الالكتروني عن طريق منافذ فوري وأمان وغيرها من طرق الدفع الالكتروني، كما يمكن دفع فاتورة الكهرباء من خلال المحافظ الالكترونية للبنوك وشبكات الاتصال. 

 

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