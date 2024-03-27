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مصر

غرامة تأخر السداد| طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى مارس 2024

التليفون الأرضى
التليفون الأرضى

يكثف المصريون من مختلف المحافظات عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وخطوات سداد الفاتورة وكذلك أخر موعد لدفع فاتورة الهاتف المنزلي وذلك لأن التأخر عن الدفع يعني قطع الخدمة والحرارة عن التليفون الأرضي وبالتالي قطع الانترنت المنزلي، من هنا يزداد البحث عن فاتورة التليفون الأرضي قبل انقضاء فترة سداد فواتير الهاتف الأرضي لشهر مارس، يسعى العديد من المواطنين لمعرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2024.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2024

يقدم "الدستور" خدمة مستمرة لمتابعيه لمعرفة كل ما يتعلق بفاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس، يمكنكم متابعة المزيد من التفاصيل عبر التقرير التالي:

موعد إصدار فاتورة التليفون الارضي لشهر أبريل 2024

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر مارس 2024

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي وموعد سدادها

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2024

يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2024 من خلال زيارة موقع الشركة المصرية للاتصالات واتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على الموقع الرسمي للشركة من هنـــــــــا

2. اختيار خدمة دفع فاتورة التليفون الأرضي.

3. اختيار الاستعلام عن الفاتورة.

4. إدخال كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي.

5. تأكيد الطلب عبر رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني.

6. تحديد رقم سري وتأكيد الحساب.

7. الدخول على الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لعرض قيمة الفاتورة.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي مارس 2024 

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن طريق الاتصال بخدمة العملاء على الأرقام 19777 أو 111. 

أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي

وآخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي في شهر مارس 2024، حيث يبدأ سدادها في 14 مارس 2024 وحتى 14 أبريل 2024، كما يجب سداد فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر، وفي حالة عدم السداد ستتم فرض غرامة مالية من قبل الشركة. 

غرامة تأخر سداد فاتورة التليفون الأرضي مارس 2024

يتم فرض غرامات التأخر على سداد فاتورة التليفون الأرضي من قبل الشركة، حيث يتم تطبيق غرامة بنسبة 1.5% عن كل شهر تأخير على قيمة الفاتورة بحد أدنى 10 جنيهات في حالة التأخر بسدادها بعد شهرين أو 3 شهور من تاريخ الدفع المحدد. 

وفي حال عدم سداد الفاتورة خلال 5 شهور، يتم رفع الحرارة عن الخط الأرضي حتى يتم دفع الفاتورة، مع فرض نفس الغرامة المذكورة سابقًا بنسبة 1.5% عن كل شهر تأخير بحد أدنى 10 جنيهات.

إقرأ أيضًا: رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر مارس 2024

 

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر مارس 2024

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