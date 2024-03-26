موعد إصدار فاتورة التليفون الارضي لشهر أبريل 2024

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد اصدار فاتورة التليفون الارضي الجديدة 2024،والاستفسار عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we عبر موقع المصرية للاتصالات.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

ينشر الدستور في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن موعد اصدار فاتورة شهر ابريل 2024 وموعد وكيفية سدادها.

ميعاد استحقاق فاتورة التليفون الارضي

من المقرر أن تقوم الشركة المصرية للاتصالات وي بدء اصدار فاتورة التليفون الارضي ابريل 2024 اعتبار من يوم الاحد الموافق 14 ابريل ،وتتيح الشركة دفع الفاتورة لمدة شهر بدون اي غرامات تاخير او رسوم ادارية اضافية حتي يوم الثلاثاء 14 مايو.

موعد اصدار فاتورة التليفون الارضي الجديدة

تقوم المصرية للاتصالات بعدها بفرض غرامة تاخير بقيمة 10 جنيهات او 1.5 % من قيمة الفاتورة مع تحويل خط العميل الي استقبال فقط، يتم خلالها اتاحة دفع الفاتورة حتي منتصف شهر يونيو 2024 علي ان يتم قطع الخدمة نهائيا علي العميل يوم السبت 15.

فاتورة التليفون الأرضي

هذا وقد حولت الشركة نحو 7 مليون عميل لنظام الدفع المسبق ، ضمن خطة الشركة للتحول الي الشمول المالي والخدمات الالكترونية وهذا ادي الي اتاحة خدمات جديدة للدفع امام المستخدمين.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we عبر موقع المصرية للاتصالات