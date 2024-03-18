الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي وموعد سدادها

وفرت المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، ليتمكن العملاء من سدادها تجنبًا لوقف الخدمة، ويستطيع عملاء الخط الأرضي الاستعلام عن فاتورة التليفون من خلال عدة طرق، يستعرضها الدستور في التقرير التالي.

كيف اعرف قيمة فاتورة الهاتف؟

يستطيع عملاء we معرفة قيمة فاتورة الهاتف من خلال الدخول على موقع المصرية للاتصالات من الرابط التالي

https://my.te.eg/user/login، واتباع التعليمات الموجودة لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الارضي، ومن الممكن معرفة قيمة التليفون من خلال التواصل مع خدمة العملاء على رقم 19777 ، ومن خلال تطبيق وي على التيلفونات المحمولة.

هل فاتوره التليفون الارضي كل شهر؟

وفق الشركة المصرية للاتصالات فإن سداد فاتورة التليفون الأرضي تكون كل ثلاثة أشهر، ولكنها بدأت في تحويل بعض خطوط التليفون الأرضي لنظام الدفع المسبق جاء ليمنح العميل المزيد من القدرة على التحكم في استهلاكه، كما تم تحويل بعض الخطوط إلى نظام سداد فاتورة الارضي كل شهر.

دفع فاتورة التليفون الأرضي

حددت المصرية للاتصالات عدة طرق لسداد فاتورة التيلفون الأرضي، حتى يتجنب قطع الخدمة، وأوضحت المصرية للاتصالات أنه يجب دفع فاتورة الارضي خلال شهر من تاريخ دفع فاتورة التليفون، فلا يوجد غرامة في حالة دفع فاتورة التليفون قبل أو أثناء التاريخ المحدد لها.

وأعلنت المصرية للاتصالات عن عدة طرق لدفع فاتورة التليفون الارضي، خدمة الدفع من خلال WE، خدمة الدفع من خلال فورى، خدمة الدفع من خلال Bee، خدمة الدفع من خلال البريد المصرى، خدمة الدفع من خلال سداد، خدمة الدفع من خلال مصارى.

خدمة الدفع من خلال أمان، خدمة الدفع من خلال خدماتى، خدمة الدفع من خلال ممكن، خدمة الدفع من خلال ضامن، خدمة الدفع من خلال Opay