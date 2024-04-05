مواعيد دفع فاتورة الأرضي 2024.. خطوات الاستعلام عن الفاتورة

مواعيد دفع فاتورة الأرضي وخطوات الاستعلام عن الفاتورة 2024، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

مواعيد دفع فاتورة الأرضي 2024

وتبدأ الشركة المصرية للاتصالات في إصدار فاتورة التليفون الأرضي من عملاء الشركة الذين لم يتم تحويلهم لباقات الدفع المسبق للخط الأرضي يوم 15 من كل شهر

حتي يوم 14 من الشهر التالي وبعدها يتم تحويل الخط لخدمة الاستقبال فقط لمن لم يسدد الفاتورة وذلك تباعا، كما أن الشركة تفرض غرامات تأخير ووقف الخدمة عن المتخلفين عن سداد فاتورة التليفون الأرضي.

غرامة عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي:

وتتضمن غرامة عدم سداد فاتورة التليفون الأراضي قيمة 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

وتتضمن طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي مايلي

الدخول إلى الموقع الرسمى للشركة المصرية للاتصالات من خلال الضغط على هذا الرابط

https://te.eg/wps/portal/te/Personal/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivQNdjAz93Q28_b39jA0cfS1dDJzdzAwNfM31wwkpiAJKG-AAjgZA_VFgJQgTLM0sgSZ4uhhYBpkbGVgYQRXgMaMgN8Ig01FREQA1DOZq/dz/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzROV3FpQSEhL2Fy/?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIkY_7udmrhQMVSpFQBh2uAAwhEAAYASAAEgItK_D_BwE

النقر على أيقونة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

اختيار خدمة دفع فواتير التليفون الأرضي

إدخال البيانات المطلوبة التي تشمل كود المحافظة ورقم الهاتف ثم يظهر قيمة الفواتير

الاستعلام عبر خدمة العملاء

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال علي الرقم المختصر المخصص من قبل الشركة وهو 19777 أو 111

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي 2024

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات العديد من الطرق لسداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال العديد من الأماكن التالية:

-يمكن الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة كما يمكن السداد عبر مراكز شركة المصرية للاتصالات

-عبر ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي

- عبر ماكينات شركة مصاري

- السداد عبر مكاتب البريد

-خدمة فودافون كاش

-خدمة فوري

-اتصالات كاش

-أورنج كاش

-وي باي

-ماكينات شركة سداد

- عبر ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي.

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