أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم 2024 في إطار التسهيل على المواطنين توفرالطاقة عددًا من الخدمات التي من شأنها تيسر عملية تحصيل المياه، أبرزها الاستعلام عن فواتير المياه بالاسم عبر الإنترنت دون الحاجة لانتظار قدوم المحصل.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم والرابط

"الدستو " تواصل تقديم سلسلة خدماتها للقراء، وتنشر رابط الاستعلام عن استهلاك المياه بالاسم، وتقدم للمواطنين نصائح جديدة لترشيد استهلاك المياه.

الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم

يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم، من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن سداد فاتورة المياه بالاسم

زيادرة الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اضغط هنـــــــــــا.

ادخل على قائمة "خدماتنا".

اختر "احسب فاتورتك بنفسك".

ادخل كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك وتشمل الاسم، والمحافظة، قراءة للعداد الحالية والسابقة.

في النهاية تظهر فاتورة المياه عن الشهر الذي ترغب في دفعه، وتشمل الفاتورة كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، وإجمالي الاستهلاك.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

يمكن للمواطنين من الاستعلام عن فاتورة مياه شهر مارس 2024 من خلال رقم العداد، وذلك باتباع بعض الخطوات.

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة المياه التابع لكل محافظة.

2- إدخال رقم العداد المدون على فاتورة المياه السابقة الخاصة بالشهر السابق.

3- اضغط على كلمة "البحث" حتى تظهر لك الفاتورة وقيمة الاستهلاك.

كما يمكن سداد فاتورة مياه شهر مارس 2024، من خلال تطبيق "سهل" للمستفيدين في محافظتي القاهرة والإسكندرية.