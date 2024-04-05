تفاصيل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2024 بالاسم

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم 2024، من المواضيع التي تزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2024 بالاسم فقط

أتاحت الشركة القابضة للكهرباء لجميع المواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2024 بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء، واتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع وزارة الكهرباء من هنـــــــــا

الضغط على أيقونة خدمات

اختيار الاستعلام عن الفواتير

تظهر أسماء شركات الكهرباء المتواجدة على مستوى الجمهورية

تسجيل قراءة العداد

إدخال رقم الكود الخاص بالمستعلم

الضغط على استعلام

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2024 بالاسم.. طريقة أخرى "تطبيق موبايل"

يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط من خلال الدخول على تطبيق الكهرباء من خلال الموبيل واتباع الخطوات التالية :

الضغط على أيقونة الاستعلام عن فواتير الكهرباء

أدخال رقم العداد، والكود الخاص بالمستعلم

الضغط على استعلام لتظهر قيمة فاتورة كهرباء المراد الاستعلام عنها 2024

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2024

أتاحت الشركة القابضة للكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2024 من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الخاص للشركة القابضة للكهرباء من خلال الضغط على هذا الرابط

https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/

الضغط على قسم الخدمات

الضغط على خانة اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة

يكتب المستعلم البيانات الخاصة به ليجري التأكد منها، وهي: الاسم بالكامل والمحافظة التابع لها المشترك، والرقم القومي ورقم العداد المكون من 10 أرقام

الضغط على الزر الخاص بكلمة "استعلام" .

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر إبريل من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء :

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء:

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أبريل من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وذلك من خلال هذا الرابط

https://eservices.eehc.gov.eg/

اختيار أيقونة استعلم عن الفواتير

الضغط على طلب جديد، وتسجيل الدخول

بعد ذلك ادخال الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام

الضغط على استعلام وسوف تظهر قيمة الفاتورة

يهمك أيضا: