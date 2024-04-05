الاستعلام عن مخالفات السيارات وكيفية سدادها

يبحث كثيرون من مالكي السيارات الخاصة عن رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية، إذ يحرصون على الاستعلام عن المخالفات المرورية للسيارة بشكل مستمر، حتى يكون لديهم علم بالمخالفات المسجلة لديهم وتجنب المسائلة القانونية في حالة عدم دفعها.

لذلك سهلت النيابة العامة على المواطنين عبر موقعها الإلكتروني إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور 2024، بالرقم القومي لمالك السيارة.

وترصد “الدستور” خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 وكيفية سدادها عبر الإنترنت.

الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم القومي



وللاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم القومي يجب اتباع بعض الخطوات التالية:-

1- يجب على راغبي الاستعلام عن المخالفات المرورية تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة .

2- الضغط على أيقونة بيانات المرور.

3- ثم الضغط على الاستعلام عن مخالفات المركبات.

4- وإدخال الرقم القومي الخاص بك وإدخال رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام أولًا ثم الحروف.

5 - وبالنهاية اضغط على إجمالي مخالفات المرور، لتظهر مبالغ المخالفات المستحق دفعها.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة



وأتاحت منصة مصر الرقمية الاستعلام بكل سهولة ويسر عن المخالفات المرورية برقم لوحة السيارة وذلك من خلال اتباع عدة خطوات:-

1- أولا يجب على راغبي الاستعلام عن المخالفات المرورية الدخول علي بوابة مصر الرقمية .

2- والضغط على أيقونة مركباتي.

3- ثم اختيار الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة.

4- والضغط على بدء الخدمة.

5- بالنهاية دخل رقم السيارة للاستعلام عنها.

من المنزل… الاستعلام عن مخالفات المرور بالهاتف المحمول



أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين، تطبيق للاستعلام عن مخالفات المرور عن طريق الهاتف المحمول، وذلك دون الحاجة للخروج إلى الزحام.

كذلك سهلت الحكومة المصرية على المواطنين تسديد المخالفات المرورية وذلك عن طريق الدخول للصفحة الرئيسية لبوابة الحكومة المصرية

وعلي راغبي الاستعلام عن المخالفات المرورية يجب الضغط على أيقونة المخالفات ثم الضغط على أيقونة سداد المخالفات

ثم ملئ خانة تطلب منه إدخال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة والضغط على عرض المخالفات

ثم الضغط على المخالفة التي يريد تسديدها واختيار طريقة الدفع

وبالنهاية الضغط على زر تأكيد وتظهر بعدها المخالفات المدفوعة.