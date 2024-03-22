النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات.. الخطوات وطرق الدفع

النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات محور اهتمام الملايين من أصحاب المركبات (الملاكي والأجرة) والدرجات البخارية في مصر وذلك منذ إتاحة إمكانية معرفة قيمة التصالح على مخالفات المرور بشكل رقمي من خلال موقع النيابة العامة وذلك لمساعدة المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات

خصصت النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات من خلال الموقع الإلكتروني (من هنا) والذي أتاحته وزارة العدل لخدمة المواطنين من أصحاب المركبات والسيارات الملاكي والأجرة في كافة محافظات الجمهورية وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر الموقع المخصص للاستعلام عن مخالفات المرور (من هنا).

اختيار خدمات المرور.

تحديد الخدمة التي يرغب فيها صاحب السيارة.

إدخال بيانات صاحب السيارة الراغب في الاستعلام بدقة.

تسجيل رقم اللوحة المعدنية للسيارة الراغب في الاستعلام عنها (أرقام وحروف).

تدوين بيانات رخصة القيادة.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور المبلغ المراد سداده قيمة التصالح على المخالفات المسجلة على السيارة المستعلم عنها.

كيفية سداد المخالفات المرورية إلكترونيا

هناك عدة طرق لسداد قيمة التصالح على المخالفات المرورية المعتمدة من قبل وزارة العدل والتي تتلخص فيما يلي:-

كافة مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

كافة منافذ فوري المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

من خلال أحد وسائل الدفع التي يحددها موقع النيابة العامة.

كما يمكن أيضا للمواطنين من أصحاب المركبات والسيارات الملاكي والأجرة من كافة محافظات الجمهورية من خلال بوابة مصر الرقمية والتي تقدم عدة خدمات في كافة المجالات (التموين، التعليم، المرور، الكهرباء، …) بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وعدم إهدار الوقت والجهد والمال خاصة لأكثر من 6 ملايين موظف من العاملين في الهيكل الإداري للدولة.

رابط تقديم التظلم على مخالفات المرور 2024

يمكن تقديم التظلم على قيمة المبلغ الذي تم تقديره سواء على السيارات أو رخص القيادة من خلال موقع النيابة أو بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإدخال كافة البيانات اللازمة عن السيارة ورخصة القيادة المستعلم عنها.

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