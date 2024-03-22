الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات.. الخطوات وطرق الدفع

النيابة العامة للمرور
النيابة العامة للمرور

النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات محور اهتمام الملايين من أصحاب المركبات (الملاكي والأجرة) والدرجات البخارية في مصر وذلك منذ إتاحة إمكانية معرفة قيمة التصالح على مخالفات المرور بشكل رقمي من خلال موقع النيابة العامة وذلك لمساعدة المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات

خصصت النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات من خلال الموقع الإلكتروني (من هنا) والذي أتاحته وزارة العدل لخدمة المواطنين من أصحاب المركبات والسيارات الملاكي والأجرة في كافة محافظات الجمهورية وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر الموقع المخصص للاستعلام عن مخالفات المرور (من هنا).
  • اختيار خدمات المرور.
  • تحديد الخدمة التي يرغب فيها صاحب السيارة.
  • إدخال بيانات صاحب السيارة الراغب في الاستعلام بدقة.
  • تسجيل رقم اللوحة المعدنية للسيارة الراغب في الاستعلام عنها (أرقام وحروف).
  • تدوين بيانات رخصة القيادة.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور المبلغ المراد سداده قيمة التصالح على المخالفات المسجلة على السيارة المستعلم عنها.
txt

تحرير 1510 مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

txt

بالرقم القومى.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

كيفية سداد المخالفات المرورية إلكترونيا

هناك عدة طرق لسداد قيمة التصالح على المخالفات المرورية المعتمدة من قبل وزارة العدل والتي تتلخص فيما يلي:-

  • كافة مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.
  • كافة منافذ فوري المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.
  • من خلال أحد وسائل الدفع التي يحددها موقع النيابة العامة.

كما يمكن أيضا للمواطنين من أصحاب المركبات والسيارات الملاكي والأجرة من كافة محافظات الجمهورية من خلال بوابة مصر الرقمية والتي تقدم عدة خدمات في كافة المجالات (التموين، التعليم، المرور، الكهرباء، …) بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وعدم إهدار الوقت والجهد والمال خاصة لأكثر من 6 ملايين موظف من العاملين في الهيكل الإداري للدولة.

txt

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة

txt

من بيتك.. الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم القومى

رابط تقديم التظلم على مخالفات المرور 2024

 يمكن تقديم التظلم على قيمة المبلغ الذي تم تقديره سواء على السيارات أو رخص القيادة من خلال موقع النيابة أو بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإدخال كافة البيانات اللازمة عن السيارة ورخصة القيادة المستعلم عنها.

اقرأ أيضا 

علي جمعة: الصلاة مقبولة حتى وإن كنت "سارحا"

النيابة العامة للمرور النيابة العامة استعلام عن المخالفات المخالفات المخالفات المرورية

مواد متعلقة

على جمعة: الصلاة مقبولة حتى وإن كنت "سارحًا"

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي لرخص المركبات الخاصة والقيادة

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

عاجل| 18 مليون شخص على "شفا المجاعة" في السودان

بعد زيادة أسعار البنزين.. مصر تدعم المنتجات البترولية بـ119 مليار جنيه

أسباب تحريك سعر البنزين والسولار فى هذا التوقيت

عاجل.. كواليس الاستعداد لمباراة مصر مع نيوزيلندا فى كأس عاصمة مصر الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟