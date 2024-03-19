رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي لرخص المركبات الخاصة والقيادة

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي ، يبحث العديد من المواطنين من خلال شبكة الانترنت عن الخدمات التي تقدمها الجهات المختلفة في الدولة والتي من بينها الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي.

الاستعلام عن مخالفات المرور

مع التطور التكنولوجي التي تشهد كافة المؤسسات في الدولة، أتاحت وزارة الداخلية والنيابة العامة من خلال المواقع الالكترونية الخاصة بها خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي، بجانب عدد من الخدمات التي تقدمها تلك المواقع من بينها موقع النيابة العامة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

وخلال التقرير التالي يمكن للقارئ ومالكي السيارات أن يستعلموا عن المخالفات الموجودة على رخص المركبات الخاصة بهم بخطوات بسيطة وسهلة.

الخطوة الاولي يقوم المواطن بكتابة الإستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وبعدها سيظهر موقع النيابة العامة من خلال الرابط التالي هنا.

وتأتي الخطوة الثانية..يقوم مالك المركبة باختيار ايقونة خدمات المرور من بين عدد من الاختيارات الموجودة بالصفحة الرسيمة للنيابة العامة.

وبعد الدخول على أيقونة خدمات المرور يختار الخدمة التي يحتاج اليها ومن بينها الاستعلام عن مخالفات المرور، والتصالح الفوري، والدفع والتظلمات وخدمة متابعة الطلبات.

بعد ذلك يقوم مالك الرخصة بالدخول علي ايقونة الاستعلام عن مخالفات المرور، وتحديد الخدمة التي يحتاجها من بينها مخالفات رخص المركبات ومخالفات رخص القيادة.

وعند إختيار مخالفات رخص المركبات يتم ظهور خانة الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات، ويتم ادخال رقم الرخصة حروف وأرقام أو أرقام فقط، واختيار اجمالي المخالفات.

كما يمكن إختيار أيقونات مخالفات رخص القيادة، وأدخال رقم الرخصة ونوع الترخيص، وكذا المحافظة ووحدة الترخيص التابعة لها، وحينها يظهر إجمالي المخالفات.

كما يمكن للمواطن الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية واختيار خدمة المرور، والاستعلام عن كافة المخالفات الموجودة على السيارة.