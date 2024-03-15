خطوات الاستعلام عن مخالفات نيابة المرور.. وخدمات الموقع الإلكتروني

الاستعلام عن مخالفات نيابة المرور محور اهتمام الملايين من أصحاب المركبات والسيارات والدرجات البخارية حاليا وذلك لرغبتهم في معرفة قيمة التصالح على المخالفات المرورية أون لاين عبر الموقع الإلكتروني المخصص لخدمة الجمهور من كافة محافظات الجمهورية خاصة عقب انطلاق شهر رمضان المبارك.

استعلام مخالفات نيابة المرور

جاءت خطوات استعلام مخالفات نيابة المرور عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لخدمة أصحاب السيارات (الملاكي، الأجرة) والمركبات لمعرفة قيمة التصالح على المخالفات المرورية وفقا للقانون الجديد للمرور كما يلي:-

الدخول عبر موقع النيابة العامة من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار ايقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية لأصحاب السيارات والمركبات.

تحديد نوع الخدمة المطلوبة في المرور (مخالفات سيارات، مخالفات رخصة قيادة).

تحديد نوع السيارة (ملاكي، أجرة).

إدخال كافة البيانات عن صاحب السيارة الراغب في الاستعلام عن المخالفات.

تسجيل أرقام رخصة القيادة للسيارة المستعلم عنها بدقة (أرقام وحروف).

الضغط على خانة إجمالي قيمة التصالح على المخالفات المرورية.

خدمات الرقمية عبر موقع نيابة المرور



يقدم موقع نيابة المرور عدد من الخدمات الرقمية التي تخدم المواطنين من أصحاب السيارات (الملاكي، الأجرة) والمركبات والدراجات البخارية من كافة محافظات الجمهورية والتي تتلخص فيما يلي:-

1 - الاستعلام عن قيمة التصالح على مخالفات المرور.

2 - التصالح الفوري على المخالفات المرورية.

3 - الدفع الفوري للمبالغ المقدرة للتصالح على المخالفات المرورية في كافة محافظات الجمهورية.

4 - تقديم التظلمات على قيمة المبالغ المقدرة على التصالح على المخالفات المرورية.

5 - خدمات متابعة الطلبات المقدمة للمرور عبر الموقع الإلكتروني.

يمكن استخدام الموقع الإلكتروني للحصول على كافة الخدمات السابقة بشكل رقمي دون إهدار وقت أو جهد وكانت قد أصدرت النيابة العامة قرار بإعفاء كافة المواطنين من أصحاب السيارات من دفع رسوم التظلم على المخالفات المرورية في حالة تسجيل الخدمة عبر الموقع الإكتروني وتبين تسجيل مخالفة بطريق الخطأ أو عدم صحتها أو كون المخالفة غير خاصة بالسيارة المستعلم عنها محل التظلم حيث تعمل الإدارة العامة للمرور في شهر رمضان من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

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