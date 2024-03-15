الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

خطوات الاستعلام عن مخالفات نيابة المرور.. وخدمات الموقع الإلكتروني

موقع خدمات نيابات
موقع خدمات نيابات المرور

الاستعلام عن مخالفات نيابة المرور محور اهتمام الملايين من أصحاب المركبات والسيارات والدرجات البخارية حاليا وذلك لرغبتهم في معرفة قيمة التصالح على المخالفات المرورية أون لاين عبر الموقع الإلكتروني المخصص لخدمة الجمهور من كافة محافظات الجمهورية خاصة عقب انطلاق شهر رمضان المبارك.

استعلام مخالفات نيابة المرور

جاءت خطوات استعلام مخالفات نيابة المرور عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لخدمة أصحاب السيارات (الملاكي، الأجرة) والمركبات لمعرفة قيمة التصالح على المخالفات المرورية وفقا للقانون الجديد للمرور كما يلي:-

  • الدخول عبر موقع النيابة العامة من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار ايقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية لأصحاب السيارات والمركبات.
  • تحديد نوع الخدمة المطلوبة في المرور (مخالفات سيارات، مخالفات رخصة قيادة).
  • تحديد نوع السيارة (ملاكي، أجرة).
  • إدخال كافة البيانات عن صاحب السيارة الراغب في الاستعلام عن المخالفات.
  • تسجيل أرقام رخصة القيادة للسيارة المستعلم عنها بدقة (أرقام وحروف).
  • الضغط على خانة إجمالي قيمة التصالح على المخالفات المرورية.

حملة مرورية لتنظيم حركة المرور في زفتى بالغربية

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2024 عبر موقع النيابة العامة ومصر الرقمية

خدمات الرقمية عبر موقع نيابة المرور 
 

يقدم موقع نيابة المرور عدد من الخدمات الرقمية التي تخدم المواطنين من أصحاب السيارات (الملاكي، الأجرة) والمركبات والدراجات البخارية من كافة محافظات الجمهورية والتي تتلخص فيما يلي:-

1 - الاستعلام عن قيمة التصالح على مخالفات المرور.

2 - التصالح الفوري على المخالفات المرورية.

3 - الدفع الفوري للمبالغ المقدرة للتصالح على المخالفات المرورية في كافة محافظات الجمهورية.

4 - تقديم التظلمات على قيمة المبالغ المقدرة على التصالح على المخالفات المرورية.

5 - خدمات متابعة الطلبات المقدمة للمرور عبر الموقع الإلكتروني.

 

txt

حملة مرورية لتنظيم حركة المرور في زفتى بالغربية

txt

الأوراق المطلوبة وتفاصيل الخدمات.. مواعيد عمل المرور في رمضان 2024

يمكن استخدام الموقع الإلكتروني للحصول على كافة الخدمات السابقة بشكل رقمي دون إهدار وقت أو جهد وكانت قد أصدرت النيابة العامة قرار بإعفاء كافة المواطنين من أصحاب السيارات من دفع رسوم التظلم على المخالفات المرورية في حالة تسجيل الخدمة عبر الموقع الإكتروني وتبين تسجيل مخالفة بطريق الخطأ أو عدم صحتها أو كون المخالفة غير خاصة بالسيارة المستعلم عنها محل التظلم حيث تعمل الإدارة العامة للمرور في شهر رمضان من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

اقرأ أيضا 

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2024 عبر موقع مصر الرقمية

استعلام مخالفات نيابة المرور مخالفات نيابة المرور نيابة المرور المرور موقع نيابة المرور أصحاب السيارات

الأكثر قراءة

عاجل| قرعة ربع نهائى دورى الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بـ مانشستر سيتى مجددًا

"فتاة الخليفة" تُهشم جسدها هربًا من الاغتصاب على يد خطيبها

"محضر شرطة" ينهى حياة محام على يد بلطجى بالدقهلية

نجوى فؤاد على فراش المرض: ضيعنا عمرنا ببلاش.. ومشتغلتش من قبل كورونا

على جمعة عن ارتداء الفتيات "المايوه": البوركينى أحسن من البكينى

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة

"طحين المساعدات غُمس بالدم".. الاحتلال يواصل استهداف اللاجئين الجوعى بدوار الكويت بغزة