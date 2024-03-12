الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2024 عبر موقع النيابة العامة ومصر الرقمية

مخالفات المرور
مخالفات المرور

يتزايد البحث يوميًا من قبل المواطنين الراغبين في إنهاء خدماتهم المرورية عن رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة أو الرقم القومي على محرك البحث جوجل.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2024

ونجد أن النيابة العامة سهلت عبر خدمتها علي المواطنين عبر موقعها الرسمي خدمة الاستعلام عن مخالفات السيارات.

ويتسعلم العديد من السائقين وقائدي السيارات عن المخالفات المرورية المرتكبة على الطرق بالرقم القومي من خلال عدة خطوات هي: 
-الدخول إلى موقع النيابة العامة.
-الضغط على بيانات المرور.
-الضغط علي الاستعلام عن مخالفات المركبات.
-ادخل الرقم القومي الخاص بك

-ادخل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة واكتب الأرقام أولًا ثم الحروف.
-اضغط على إجمالي مخالفات المرور، تظهر مبالغ المخالفات.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 

وأتاح أيضًا موقع النيابة العامة أو بوابة مصر الرقيمة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة من خلال خطوات: 

-الدخول على بوابة مصر الرقمية .
-الضغط على خدمة مركباتي.
-الضغط على الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة.
-الضغط على بدء الخدمة.

-أدخل رقم السيارة للاستعلام عنها.

استعلام مخالفات نيابة المرور عبر الموقع الرسمي

وانت في مكانك.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

الاستعلام عن المخالفات المرورية بالهاتف

ونجد أن الإدارة العامة للمرور سهلت الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الهاتف المحمول؛ بهدف التسهيل على المواطنين، دون تكلف الذهاب للمصلحة، ويمكن أيضَا تسديد المخالفات المرورية إلكترونيًا.

-الدخول على موقع النيابة العامة.

-اختر تسديد المخالفات.

-إدخال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة.
-الضغط على عرض المخالفات
-الضغط علي المخالفة.
-اختيار طريقة الدفع
-اضغط تأكيد وتظهر بعدها المخالفات المدفوعة.

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رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة أو الرقم القومي

من بيتك.. الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم القومى

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