الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحرير 1409 مخالفات لقائدى السيارات لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكترونى

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

شنت الأجهزة الأمنية حملات مرورية مكثفة تمكنت من خلالها من تحرير 1409 مخالفات لقائدي السيارات، لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال 24 ساعة، على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة الداخلية قد منحت مالكي المركبات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني لعدة فترات متلاحقة، وناشدتهم سرعة التوجه لوحدات المرور التابعة لهم لتركيب الملصق، ومدت الوزارة ساعات العمل داخل وحدات المرور تفعيلا لذلك. 

حملات لمتابعة التزام قائدى السيارات بقوانين وآداب المرور

كانت الإدارة العامة للمرور قد نشرت العديد من الخدمات والتمركزات المرورية بمختلف الطرق والمحاور السريعة، على مستوى الجمهورية، فضلًا عن القيام بحملات مكثفة لمتابعة التزام قائدي السيارات بقوانين وآداب المرور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

الأجهزة الأمنية حملات مرورية الملصق الالكتروني

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