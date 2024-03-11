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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

فى أول يوم رمضان.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت الشوارع والطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الإثنين، سيولة مرورية في حركة السيارات بالشوارع الرئيسية، بالتزامن مع أول يوم في شهر رمضان المبارك.

محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى:

شهد محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان سيولة مرورية، وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت سيولة بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى، فيما شهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.

شهد شارع الهرم الرئيسي انسيابا مروريا في حركة السيارات في ظل غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة، وظهرت سيولة بمنطقة مشعل من شارع العشرين حتى الطالبية، عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

وشهد نفق الأزهر ظهور تباطؤ فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، فيما شهد أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس، سيولة مرورية كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

محور صفط اللبن الدائري محافظتي القاهرة والجيزة سيولة مرورية حركة السيارات

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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم السبت

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