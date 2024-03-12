الأوراق المطلوبة وتفاصيل الخدمات.. مواعيد عمل المرور في رمضان 2024

مواعيد عمل المرور في رمضان مع بداية شهر رمضان المبارك وإصدار كافة الوزارات والجهات الحكومية بالدولة، قرارات تنظيمية بشأن مواعيد العمل بها يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد عمل المرور في رمضان.

وخلال التقرير التالي نوضح مواعيد عمل المرور في رمضان أثناء الصيام وموعد فتح وحدات المرور أمام المواطنين لتلقي طلبات الترخيص وإنهاء كافة الأوراق المختلفة.

مواعيد عمل المرور في رمضان

تبدأ وحدات المرور المختلفة على مستوي الجمهورية في العمل بداية من الساعة الثامنة صباحًا في استقبال المواطنين الراغبين في إنهاء الأوراق الخاصة بالتراخيص سواء رخصة شخصية أو رخصة تسيير سيارة حتي الساعة 3 مساءً على مدار الأسبوع عدا يوم الجمعة والأعياد والإجازات الرسمية.

مواعيد عمل المرور في رمضان والأوراق المطلوبة

تقدم وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية على مستوي الجمهورية العديد من الخدمات للمواطنين من مالكي السيارات.

تتضمن الخدمات المقدمة إصدار ملصق الكتروني

تجديد رخصة المركبة

بدل فاقد رخصة المركبة

التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير سيارة

بدل فاقد رخصة القيادة

بدل تالف رخصة القيادة

وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوحدات للمواطنين يوميًا خلال الأيام العادية وخلال شهر رمضان المبارك.

الخدمات المرورية

ومع بداية شهر رمضان شهدت الطرق الرئيسية والمحاور بجميع المحافظات سيولة مرورية وسط انتشار أمني مكثف من قبل رجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة سير الحركة المرورية والتأكد من عدم وجود ما يعيق الحركة المرورية أمام قائدي السيارات.

قانون المرور الجديد

وخلال الساعات الماضية وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وتضمن مشروع القانون الجديد عدد من المواد التفصيلية المتعلقة بالمركبات المتروكة أو أنقاض المركبات، ومصيرها.